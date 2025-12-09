[chikan] Fuga cinematográfica en la JR

Escándalo en hora pico: exhibicionista confiesa que podría repetirlo

📍Hiroshima | 13 de noviembre

La mañana del pasado 6 de noviembre, alrededor de las 9:00, un incidente de carácter sexual interrumpió la rutina de los pasajeros de la JR Shōnan-Shinjuku Line, cerca de la estación de Ōsaki, en Tokio.

La Policía Metropolitana (警視庁) arrestó a Iwabuchi Tatsuya, de 46 años, sin domicilio ni ocupación conocida, bajo la sospecha de diferido waisei (不同意わいせつ), una figura penal que sanciona los actos libidinosos sin consentimiento.

Según la investigación, el hombre habría expuesto sus genitales y los habría presionado contra una mujer de unos 30 años mientras el tren se encontraba en marcha. La víctima, al sentir una clara sensación de “algo extraño”, lo encaró al llegar a Ōsaki.

En ese momento, el sospechoso saltó desde el andén hacia las vías y huyó a pie, obligando a la empresa JR East a detener temporalmente el servicio por motivos de seguridad, provocando retrasos significativos en plena hora laboral.

Tras analizar cámaras de seguridad, rastrear movimientos y revisar testimonios de otros pasajeros, la policía logró identificar y localizar a Iwabuchi, quien finalmente fue detenido.

Durante el interrogatorio, el hombre admitió los hechos y lanzó una declaración que ha generado indignación:

“Lo haría siempre que tenga la oportunidad.”

La policía no descarta que existan otros casos similares y ha iniciado una investigación por posibles delitos adicionales, incluido 威力業務妨害 (obstrucción violenta de actividades empresariales), debido a los retrasos ocasionados en la estación.

El hecho ha reavivado el debate público sobre la seguridad en trenes metropolitanos, un problema recurrente en Japón, donde el acoso en el transporte es un desafío persistente pese a décadas de campañas de prevención.

⚖️ Marco legal

1. Acto lascivo sin consentimiento (不同意わいせつ罪 )

Aunque el término tradicional era obscenidad pública (公然わいせつ) o acto lascivo forzado( 強制わいせつ), tras la reforma penal de 2023 se consolidó la figura de Acto lascivo sin consentimiento (不同意わいせつ), que sanciona cualquier acto de carácter sexual realizado sin consentimiento claro, aun sin violencia física.

Pena: hasta 5 años de prisión o multa, dependiendo del grado del acto.

2. Obstrucción de actividades empresariales (威力業務妨害)

Aplicable cuando la conducta de un individuo interrumpe operaciones públicas o privadas, como el servicio ferroviario.

Pena: hasta 3 años de prisión o multa de hasta 500.000 yenes.

3. Intrusión en vías férreas

Bajar a las vías sin autorización es una violación a la Ley de Ferrocarriles.

Sanciones administrativas y penales, especialmente si implica riesgo para la operación del tren.

©2025 NoticiasNippon