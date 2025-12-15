[satsujin misui] Confesión escalofriante

Sin motivo aparente: Desempleado siembra el terror apuñalando a dos personas en complejo comercial

📍Fukuoka | 15 de diciembre

La Policía de la Prefectura de Fukuoka arrestó en la madrugada de este lunes a Yamaguchi Naoya (30 años, desocupado, residente en Itoshima), por intento de homicidio contra un hombre. El sospechoso confesó: «Lo apuñalé pensando en matarlo».

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas del domingo 14 de diciembre en el área del mizuho PayPay Dome Fukuoka (Fukuoka City, Chuo Ward) y el complejo comercial adyacente BOSS E・ZO FUKUOKA, donde se encuentra el teatro dedicado del grupo idol HKT48.

Según la investigación policial, Yamaguchi apuñaló en el pecho a un staff masculino de HKT48 (44 años) en el hall del elevador del estacionamiento subterráneo reservado para relacionados, tras ser advertido por la víctima de que era una zona restringida. El hombre no respondió verbalmente y atacó de inmediato sin mediar palabra.

Apenas un minuto después, a unos 80 metros del lugar, en las cercanías de la escalera mecánica del primer piso del complejo comercial, apuñaló por la espalda a una oficinista de 27 años procedente de Kurashiki (Okayama), quien había asistido a un evento en el dome. La mujer declaró no tener ningún vínculo con el agresor.

Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital, pero sus vidas no corren peligro.

Tras el ataque, Yamaguchi huyó del lugar portando dos cuchillos domésticos. Horas después, alrededor de las 02:00 del lunes, él mismo llamó al 110 desde un teléfono público cerca de un convenience store en Kasuga City, afirmando inicialmente «vi al hombre del incidente», pero durante la conversación admitió ser el autor. Los agentes acudieron al sitio, lo encontraron en posesión de los cuchillos (presumiblemente los usados en el crimen) y lo detuvieron en emergencia tras reconocer su implicación.

La policía investiga también el intento de homicidio contra la mujer, ya que Yamaguchi ha insinuado su responsabilidad en ambos ataques. Las autoridades continúan esclareciendo el móvil, que por el momento se desconoce.

El teatro de HKT48 estaba cerrado ese día, pero se realizaba un evento online de handshakes; los miembros presentes en las oficinas evacuaron sin problemas. El grupo emitió un comunicado expresando preocupación por las víctimas y anunciando refuerzo en las medidas de seguridad.

El suceso generó alarma en la zona, frecuentada por fans de idols y eventos deportivos, y provocó la cancelación de actividades programadas en el complejo.

Marco legal

En Japón, este caso se enmarca principalmente en el artículo 203 del Código Penal (tentativa de homicidio, 殺人未遂罪).

El homicidio consumado (art. 199) se castiga con pena de muerte, cadena perpetua o prisión de al menos 5 años.

La tentativa (art. 203) recibe la misma pena que el delito consumado, aunque puede atenuarse considerando circunstancias.

Dado que hay dos víctimas y el sospechoso confesó intención homicida («殺そうと思って刺した»), se aplica intento de homicidio para el hombre (cargo inicial) y probablemente para la mujer.

Posesión de arma blanca usada en delito agrava la situación (Ley de Control de Armas de Fuego y Espadas).

Al ser arresto en flagrancia diferida (autoinculpación inmediata), no requiere orden judicial inicial.

El caso está en fase de investigación; Yamaguchi permanece detenido y se prevé envío a fiscalía en los próximos días.

