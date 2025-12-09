[satsujin misui] terror en Hiroshima

Pánico en tienda de conveniencia: menor chino apuñala a trabajador y es capturado en el acto

📍Hiroshima | 9 de diciembre

La madrugada de hoy martes, un violento incidente sacudió la tranquilidad del barrio de Tajime-chō, en la ciudad de Fukuyama (prefectura de Hiroshima).

Un joven de 17 años, de nacionalidad china, fue detenido en flagrancia por la policía de Hiroshima bajo sospecha de intento de asesinato (殺人未遂) tras apuñalar en el abdomen a un empleado de una tienda de conveniencia. El ataque ocurrió alrededor de la 1:40 a.m. dentro del área de estacionamiento de un konbini.

De acuerdo con el reporte policial, el menor habría utilizado un cuchillo para frutas con una hoja de aproximadamente 9 centímetros para herir al empleado, un hombre de 46 años, que había salido del local luego de que otro trabajador alertara a la policía informando: “Un sospechoso de robo está huyendo; lo estoy persiguiendo”.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron al empleado gravemente herido. El joven fue detenido inmediatamente en el lugar, sin que intentara escapar. Durante el interrogatorio inicial, el sospechoso declaró únicamente:

“No tengo nada que decir” (“何も言うことはありません” )

La policía continúa investigando si el ataque está relacionado directamente con el presunto caso de hurto previo, así como las circunstancias exactas que llevaron al menor a emplear un arma blanca.

El estado de salud del trabajador lesionado no ha sido revelado en detalle, pero se sabe que recibió atención urgente en un hospital cercano.

Este incidente genera preocupación en la comunidad local debido a que involucra a un menor extranjero, un arma blanca y un konbini, un espacio cotidiano y considerado seguro en la vida urbana japonesa.

⚖️ Marco legal – ¿Por qué no se divulga el nombre del detenido? ¿Qué leyes aplican?

🔹 1. Protección de identidad de menores (少年法 / Ley de Menores de Japón)

Bajo la Ley de Menores (少年法, Shōnen-hō), está estrictamente prohibido que la prensa publique el nombre, rostro, escuela u otros datos identificables de sospechosos menores de 18 años involucrados en delitos, incluso en casos graves como intento de asesinato.

El objetivo es evitar daños irreparables en su reintegración social, aun cuando el caso avance a juicio.

🔹 2. Delito de intento de asesinato (殺人未遂罪 – Artículo 199 + 203 del Código Penal)

El ataque con arma blanca dirigido al abdomen y la intención inferida por la acción permiten a la policía aplicar el cargo de intento de asesinato.

La pena prevista puede llegar hasta 5 años de prisión a cadena perpetua en casos consumados; para intento, la sentencia se reduce pero sigue siendo severa.

🔹 3. Posible agravante: uso de arma blanca

El porte y uso de un cuchillo para agresión pueden considerarse violaciones de la Ley de Control de Armas y Espadas (銃砲刀剣類所持等取締法).

🔹 4. Procedimiento especial por tratarse de un menor extranjero

El caso pasa primero a la Fiscalía

Luego, casi con certeza será remitido a un tribunal de familia (家庭裁判所)

Se evalúa si el joven debe recibir medidas de corrección juvenil o si el tribunal debe enviarlo a un juicio penal formal, algo posible pero excepcional para menores de 18 años

🔹 5. No divulgar nacionalidad habría sido posible, pero los medios sí la publican

La ley no prohíbe informar la nacionalidad, por lo que en casos relevantes para la seguridad comunitaria los medios japoneses suelen mencionarla.

©2025 NoticiasNippon