Japón Aumenta el Tope de la Prima del Seguro de Salud para Mayores de 75 Años

📍Tōkyō | 13 de diciembre

El Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar de Japón (MHLW) tiene previsto elevar el límite máximo anual de la prima del seguro médico para las personas de 75 años o más, que están cubiertas por el Sistema de Asistencia Médica para Personas Mayores Tardías (Kōki Kōreisha Iryō Seido).

El aumento propuesto es de 50.000 yenes, llevando el tope actual de 800.000 yenes a 850.000 yenes a partir del año fiscal 2026.

• Objetivo Principal: El plan busca aumentar la contribución de los asegurados de altos ingresos para ayudar a financiar los crecientes costes de la atención médica asociados con el envejecimiento de la población japonesa.

• Población Afectada: Se estima que el aumento afectará aproximadamente al 1.2% del total de afiliados al sistema, que son aquellos con ingresos combinados (pensión y salarios) iguales o superiores a 11.5 millones de yenes anuales.

⚖️ Marco Legal y Contexto

La medida se presentará hoy, 12 de diciembre (fecha del artículo original), ante la Subcomisión de Seguros Médicos del Consejo de Seguridad Social, un órgano consultivo del Ministro de Sanidad.

El Sistema de Asistencia Médica para Personas Mayores Tardías, instaurado en el año fiscal 2008, inicialmente tenía un límite de prima de 500.000 yenes. Este límite ha sido incrementado progresivamente en respuesta al constante aumento de los gastos médicos derivados del rápido envejecimiento de la sociedad.

La política refleja un esfuerzo continuo del gobierno por reformar el sistema de seguridad social para garantizar su sostenibilidad intergeneracional, asegurando que las generaciones más jóvenes no soporten una carga excesiva.

📈 Impacto Diferenciado en las Primas

Aunque el objetivo principal es aumentar la carga para los más ricos, el Ministerio también busca moderar el incremento de las primas para los asegurados de ingresos medios y bajos:

• Ingresos Medios/Bajos: Para una persona con ingresos anuales de alrededor de 4 millones de yenes, se proyecta que la prima anual de 2026 aumente aproximadamente un 4.2% respecto al año anterior, alcanzando unos 297.000 yenes.

• Beneficio Indirecto: Este aumento del 4.2% es menor que el aumento proyectado del 5.3% que se habría producido si no se hubiera elevado el límite para la capa de altos ingresos, evidenciando un esfuerzo por proteger a los asegurados con menos recursos.



Anexo­

🇯🇵 Características Clave del Sistema de Asistencia Médica para Personas Mayores Tardías (Kōki Kōreisha Iryō Seido)

Este sistema fue establecido en Japón para gestionar y financiar la atención médica de la población más anciana de manera separada de los seguros de salud regulares.





Este sistema es un punto focal del debate sobre la sostenibilidad de la seguridad social en Japón.

