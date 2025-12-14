Nuevo terremoto en Noto recuerda la fragilidad de la región tras el gran sismo de 2024

📍 Tōkyō / 14 de diciembre

Un terremoto de magnitud 4.9 golpeó este domingo por la noche la costa de la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, generando preocupación en una zona aún vulnerable tras el devastador sismo de 2024.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el movimiento telúrico ocurrió a las 23:26 hora local (14:26 GMT), con epicentro en el mar frente a la península de Noto, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros (coordenadas: 37.1°N, 136.6°E). No se emitió alerta de tsunami, y hasta el momento no se reportan daños significativos ni víctimas.

La intensidad máxima registrada fue de 4 en la escala shindo japonesa (que mide la percepción del temblor en superficie), específicamente en la localidad de Shika (志賀町), en la región de Noto. Otras áreas afectadas incluyen:

• Intensidad 4: Región de Noto en Ishikawa.

• Intensidad 3: Ciudades como Nanao, Wajima, Hakui y Nakano-to en Ishikawa.

• Intensidades menores (2 y 1) se sintieron en prefecturas vecinas como Toyama, Gifu, Niigata, Fukui y Nagano.

Este sismo forma parte de la actividad sísmica persistente en la zona, que ha sido epicentro de numerosos temblores desde 2020, culminando en el gran terremoto de magnitud 7.6 del 1 de enero de 2024, que causó cientos de muertes y graves destrozos.



Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas: Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo: Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

