El temblor que se sintió en Tokio sin pedir permiso

📍 Ibaraki /12 de diciembre

Un sismo de magnitud 4.9 se registró a las 19:05 horas con epicentro en el sur de la prefectura de Ibaraki, a unos 50 km de profundidad. Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), no existe riesgo de tsunami.

El movimiento alcanzó una intensidad máxima de Shindo 4 (escala japonesa) en varias zonas del área metropolitana de Tokio y regiones vecinas, lo que provocó fuertes sacudidas que hicieron caer objetos de estanterías, pero hasta el momento no se reportan daños graves ni víctimas.

Intensidades Shindo por región (solo Shindo 3 o superior)

Shindo 4

Ibaraki norte

Ibaraki sur

Tochigi sur

Saitama sur

Chiba noroeste

Shindo 3

Saitama norte

Chiba noreste

Fukushima (zona central)

Gunma sur

Tokio 23 distritos especiales

Tokio zona este de Tama

Kanagawa este

Localidades que registraron Shindo 4 (máxima intensidad)

Ibaraki : Ishioka, Kasama, Chikusei, Bando y Shiroito-machi

: Ishioka, Kasama, Chikusei, Bando y Shiroito-machi Tochigi : Mooka

: Mooka Saitama : Kasukabe

: Kasukabe Chiba: Noda

En estos puntos se percibió un temblor fuerte que dificultó mantenerse en pie y provocó la caída de objetos ligeros y, en algunos casos, el agrietamiento de paredes débiles.

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni daños estructurales significativos. Los trenes de las líneas JR y privadas (Tobu, Tokyu, Keisei, etc.) realizaron breves paradas de seguridad, pero la mayoría ya reanudó la circulación.

La JMA mantiene la vigilancia por posibles réplicas en las próximas horas.

Recomendaciones oficiales

Revisar muebles altos y objetos que puedan caer

Preparar la mochila de emergencia

Mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades locales

Japón vive una jornada más de actividad sísmica moderada en una de sus zonas más activas del país.

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas: Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación: Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo: Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



©2025 NoticiasNippon