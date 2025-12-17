[nenmatsunenshi] El Shinkansen vuelve a marcar el ritmo

Andenes llenos y trenes completos: el regreso masivo del viaje de Año Nuevo

📍Tōkyō | 17 de diciembre

Japón se acerca al cierre de 2025 con una escena que habla por sí sola. En las estaciones, los andenes rebosan de gente, las maletas esperan en fila y los trenes bala avanzan casi al límite de su capacidad. Viajar vuelve a ser un acto colectivo, visible, casi emocionante.

Entre el 26 de diciembre y el 4 de enero, las reservas de asientos asignados en Shinkansen y trenes exprés alcanzaron unos 5.24 millones, la cifra más alta jamás registrada para el fin de año y Año Nuevo.

Es un récord histórico y, al mismo tiempo, una señal sencilla de entender: Japón se mueve otra vez con confianza. Son regresos al hogar, viajes familiares, turismo interno que se reactiva y trabajos que vuelven a conectar regiones, incluso en tiempos de precios altos y agendas apretadas.

Los momentos más intensos se vivirán en la salida, los días 27 y 30 de diciembre. La mañana del 27, los Nozomi que salen de Tokio por la línea Tōkaidō ya están completamente llenos, y el Shinkansen del noreste (Tōhoku) roza la ocupación total del 27 al 30, salvo en la noche.

En el regreso, la presión se sentirá el 2 y, sobre todo, el 3 de enero, cuando los trenes que llegan a Tokio estarán abarrotados. En el Tōhoku, del 2 al 4, encontrar asiento será casi imposible.

Detrás de estas cifras hay algo más profundo. Japón vuelve a viajar en masa porque sigue valorando el regreso al hogar en Año Nuevo (正月). No es solo desplazarse: es volver, reencontrarse, cerrar el año con los suyos. Por eso, una vez más, el Shinkansen no es solo un medio de transporte.

Es el latido del país, marcando el ritmo de un Japón que, al final del año, vuelve a encontrarse consigo mismo.

