[ipputasai] El espejismo de la “poligamia

Detrás del discurso de ‘una familia alternativa’: una red de abuso y pornografía ilegal

📍Tōkyō | 18 de diciembre

La capital japonesa se ve sacudida una vez más por un caso que revela uno de los rincones más oscuros de la criminalidad digital y sexual que aqueja al país. Bajo el estandarte distorsionado de la “poligamia masculina” (一夫多妻), un hombre de 39 años y dos mujeres a su lado fueron detenidos por la Policía Metropolitana de Tokio (警視庁), acusados de grabar en secreto actos sexuales, difundirlos en sitios pornográficos y extorsionar a sus víctimas.

El principal imputado, Ono Yōhei, se presentaba ante la sociedad como el defensor de un supuesto estilo de vida alternativo, asegurando que su objetivo era “tener cuatro esposas y formar una gran familia”. Sin embargo, lo que parecía ser una ideología aparentemente inocente ocultaba en realidad un sistema meticulosamente organizado de abuso, control y explotación sexual.

El horror comenzó al menos en julio del año pasado, cuando Ono y sus cómplices —su esposa legal y una ex pareja que había adoptado— instalaron cámaras ocultas camufladas de detectores de humo en habitaciones de hotel en el bullicioso barrio de Shinjuku. Las víctimas, jóvenes mujeres contactadas a través de redes sociales, desconocían por completo que sus intimidades estaban siendo grabadas.

Tras el acto sexual, las otras dos mujeres irrumpían en la habitación, increpando a la víctima y exigiendo dinero bajo la falsa acusación de “infidelidad”, mientras los videos eran subidos a plataformas de contenido adulto, accesibles a miles de personas.

Lo más alarmante del caso es la magnitud del daño causado. Durante el registro de la vivienda donde Ono mantenía secuestrada a una adolescente —en otro caso de privación ilegal de la libertad descubierto en noviembre—, la policía confiscó 37 teléfonos móviles y más de 860 videos sexuales, con al menos 100 mujeres diferentes involucradas.

Este no es solo un caso aislado de abuso sexual; es un claro reflejo de un sistema organizado de violencia sexual digital. En un contexto donde Japón ha tenido que fortalecer su legislación para hacer frente al creciente problema de la pornografía no consensuada y los crímenes facilitados por las redes sociales, este caso subraya una epidemia de abuso invisible que afecta tanto a las víctimas como a la sociedad en su conjunto.

⚖️ Marco legal

🔴 1. Ley de Castigo por Filmación Sexual No Consentida

性的姿態撮影処罰法 (vigente desde 2023)

Prohíbe grabar, poseer y distribuir imágenes sexuales sin consentimiento , incluso si no se muestra el rostro.

Castiga también la publicación en internet , aunque la víctima no haya sido identificada.

Penas : Hasta 3 años de prisión Multas de hasta 3 millones de yenes



🔴 2. Extorsión y amenazas

刑法 第249条（恐喝罪）

Exigir dinero mediante intimidación o coacción.

Pena: hasta 10 años de prisión.

🔴 3. Privación ilegal de la libertad

監禁罪（刑法 第220条）

Retener a una persona mediante amenazas (“si huyes, te mato”).

Pena : Más de 3 meses hasta 7 años de prisión Agravantes si la víctima es menor de edad.



🔴 4. Pornografía sexual sin consentimiento y delitos continuados

La acumulación de dispositivos, archivos y víctimas permite aplicar el criterio de delito habitual y organizado, lo que agrava la condena final.

📌 Importante:



👉 En Japón, la poligamia NO está permitida legalmente. El Código Civil reconoce un solo matrimonio, y el argumento de “estilo de vida alternativo” no tiene ningún valor jurídico.

