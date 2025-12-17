[sagizai]   Red criminal nipona en Asia

Del paraíso turístico al crimen organizado: 16 japoneses arrestados en Camboya

📍Tōkyō | 17 de diciembre

En una ciudad que alguna vez se promocionó como el nuevo paraíso turístico del sudeste asiático, la sombra del crimen organizado vuelve a imponerse.

En Sihanoukville, al sur de Camboya, 16 ciudadanos japoneses fueron detenidos por las autoridades locales tras ser encontrados en lo que se presume era un centro de operaciones de fraude telefónico y digital.

La detención se produjo el 11 de este mes, según confirmó la Embajada de Japón en Phnom Penh, luego de recibir una notificación oficial de las autoridades camboyanas. Los japoneses habrían estado implicados en actividades de “tokushu sagi” (特殊詐欺), una modalidad de estafa altamente organizada que suele operar de forma transnacional, utilizando llamadas telefónicas, mensajería digital y engaños emocionales para despojar a las víctimas de grandes sumas de dinero.

Aunque por el momento no se han revelado los perfiles individuales ni el grado exacto de participación, la embajada japonesa informó que está verificando la información y coordinando con las autoridades locales para brindar asistencia consular conforme a los procedimientos internacionales.

El caso se suma a una larga lista de operativos similares registrados en Camboya en los últimos años, donde ciudadanos japoneses aparecen tanto como víctimas forzadas como participantes activos en redes de fraude internacional.

🌏 Contexto: Sihanoukville, del boom al epicentro del crimen

Sihanoukville simboliza una transformación abrupta y polémica:

En la última década, la ciudad experimentó un boom de inversiones chinas , centradas en casinos, hoteles y complejos inmobiliarios .

Con ese crecimiento acelerado, también llegaron redes criminales transnacionales , aprovechando vacíos regulatorios , corrupción local y una débil supervisión laboral.

Las estafas internacionales, incluidas las dirigidas a Japón, Corea del Sur y China, se convirtieron en una de las principales actividades ilícitas detectadas.

En este entorno, ciudadanos japoneses han sido detenidos repetidamente, algunos tras ser engañados con falsas ofertas laborales, otros como miembros voluntarios de organizaciones criminales.

Para Japón, estos casos han encendido alarmas no solo por el impacto económico de las estafas, sino también por el deterioro de la imagen de sus ciudadanos en el extranjero.

⚖️ Marco legal: ¿qué leyes entran en juego?

🇰🇭 Camboya

El Código Penal camboyano castiga el fraude, la participación en organizaciones criminales y los delitos transnacionales.

Las penas pueden incluir largas condenas de prisión, especialmente si se demuestra daño a víctimas extranjeras o crimen organizado.

🇯🇵 Japón

Bajo el Código Penal japonés , los delitos de fraude (詐欺罪) pueden ser perseguidos incluso si se cometen en el extranjero, cuando afectan a ciudadanos japoneses o intereses nacionales.

Japón ha intensificado la cooperación internacional para combatir el tokushu sagi, una prioridad nacional debido al impacto en adultos mayores.

🤝 Cooperación internacional

Japón y Camboya mantienen canales diplomáticos y policiales de cooperación , lo que permite: Intercambio de información Asistencia consular Posibles procesos de extradición o juicios locales, según el caso



©NoticiasNippon