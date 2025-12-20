Nemuro registra dos temblores de intensidad 3 en menos de una hora

📍 Tōkyō / 20 de diciembre

La noche avanzaba en silencio en el extremo oriental de Hokkaidō cuando la tierra volvió a recordar su presencia. En el sureste de la Península de Nemuro, una secuencia de tres sismos consecutivos rompió la calma invernal, con dos sacudidas que alcanzaron intensidad sísmica 3 en la ciudad de Nemuro.

El primer movimiento se registró alrededor de las 21:30, con epicentro marino frente a la península. Aunque breve, fue lo suficientemente claro como para sentirse con nitidez en viviendas y comercios aún abiertos.

Apenas tres minutos después, un segundo temblor volvió a sacudir la ciudad, reforzando la sensación de inquietud entre los residentes. Casi media hora más tarde, un tercer sismo, de menor intensidad, volvió a ser percibido en amplias zonas del este de la isla.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, los sismos tuvieron profundidades poco profundas (alrededor de 10 km) y magnitudes estimadas entre 5.0 y 5.4, características típicas de la actividad sísmica frecuente en esta región del Pacífico norte.

Las autoridades confirmaron de inmediato que no existe riesgo de tsunami, un mensaje clave en una zona costera donde la memoria colectiva aún recuerda grandes terremotos del pasado. Aun así, la sucesión de temblores en tan corto intervalo subraya una realidad conocida pero nunca banal: el este de Hokkaidō permanece en vigilancia sísmica constante.

⚖️ Marco legal y protocolario

En Japón, la respuesta institucional ante eventos sísmicos está claramente regulada:

Ley Básica de Contramedidas contra Desastres (災害対策基本法)

Establece la obligación del Estado y los gobiernos locales de informar con rapidez, coordinar alertas y prevenir daños secundarios.

Establece la obligación del Estado y los gobiernos locales de informar con rapidez, coordinar alertas y prevenir daños secundarios. Sistema oficial de información sísmica de la JMA

La Agencia Meteorológica es la única entidad autorizada para: Publicar intensidades (震度) Evaluar riesgo de tsunami Emitir avisos y advertencias oficiales

La Agencia Meteorológica es la única entidad autorizada para: Protocolos municipales

Al no existir alerta de tsunami ni daños reportados, no se activaron órdenes de evacuación, pero los gobiernos locales mantienen monitoreo reforzado tras sismos consecutivos.

Este marco legal busca evitar el pánico, garantizar información confiable y permitir una reacción proporcional al riesgo real.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.

©NoticiasNippon