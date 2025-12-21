La tierra se mueve, la vida se detiene unos segundos: Tōhoku vuelve a escuchar al subsuelo

📍 Tōkyō / 21 de diciembre

A las 10:29 de la mañana del domingo, el silencio invernal del norte de Japón se rompió con un movimiento seco y perceptible, más intenso que un simple vaivén.

El epicentro se localizó frente a la costa oriental de la prefectura de Aomori, a unos 50 km de profundidad, con una magnitud estimada de 5.5.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) confirmó rápidamente que no existía riesgo de tsunami, pero el temblor se hizo sentir con claridad en viviendas, escuelas y edificios públicos de amplias zonas del norte del país.

🔴 Intensidad sísmica (震度 – Shindo)

El parámetro clave de este evento no fue solo su magnitud, sino la intensidad sísmica, que refleja cómo se vivió el temblor en cada lugar.

震度 4 – Sacudida fuerte y claramente inquietante

En estas zonas, muchas personas interrumpieron sus actividades, se escucharon crujidos en casas y objetos ligeros se desplazaron:

Prefectura de Aomori Región Sanpachi-Kamikita Ciudades y municipios: Hachinohe Gonohe Hashikami

Prefectura de Iwate Región interior norte Municipio: Karumai



Aquí, familias dentro de sus viviendas reportaron sacudidas cortas pero firmes, con lámparas balanceándose y estanterías vibrando.

震度 3 – Movimiento notorio, genera alerta

El sismo fue claramente percibido, aunque sin provocar daños estructurales:

Aomori: Tsugaru norte, Shimokita

Iwate: costa norte

Hokkaidō: región de Oshima oriental Ciudad destacada: Hakodate



En estas áreas, muchas personas se detuvieron, miraron al suelo o al techo, y algunos encendieron la televisión o revisaron el celular para confirmar la información oficial.

🟡 Amplia percepción: de Tōhoku a Hokkaidō

El temblor se extendió como una onda silenciosa:

震度 2 en amplias zonas de Aomori, Iwate, Hokkaidō, Miyagi y Akita, incluyendo ciudades como Morioka, Aomori, Sapporo, Sendai (zonas periféricas).

震度 1 alcanzó incluso Yamagata, recordando que el sismo, aunque moderado, tuvo un alcance geográfico considerable.

🏠 Dentro de las viviendas: la escena cotidiana

En muchos hogares del norte, la escena se repitió:

padres que llaman a sus hijos, manos que sostienen mesas bajas, televisores encendidos con el aviso de la JMA, y unos segundos de silencio tenso antes de retomar la rutina.

No hubo daños graves ni heridos reportados, pero el temblor reactivó la memoria sísmica de una región que nunca olvida su vulnerabilidad.

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas: Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo: Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



