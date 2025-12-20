[neage] Ni Garigari-kun se salva

El helado que medía el verano ahora mide la inflación

📍Saitama / 20 de diciembre

Durante más de cuatro décadas, Garigari-kun no ha sido solo un helado: ha sido un ritual del verano japonés. Un gesto automático frente al congelador del konbini, una moneda exacta, un alivio inmediato contra el calor.

Pero incluso los símbolos más resistentes al paso del tiempo empiezan a ceder.

Akaginyūgyō (赤城乳業) anunció que a partir del 1 de marzo de 2026, el precio de su producto estrella pasará de 80 a 90 yenes (sin impuestos). Es la segunda subida en apenas dos años, tras el ajuste aplicado en 2024.

La empresa justifica la decisión con una lista que ya resulta familiar para los consumidores japoneses:

📦 logística más cara,

🥛 materias primas al alza,

📦 envases y materiales encarecidos,

👷 costes laborales,

⚡ energía.

“Para mantener la calidad”, explica la compañía, no había otra opción.

La cifra puede parecer pequeña —10 yenes—, pero su peso simbólico es enorme. Garigari-kun nació en 1981 costando 50 yenes. Subió a 60 en 1991, a 70 en 2016, a 80 en 2024… y ahora cruza la barrera psicológica de los 90 yenes.

El helado que acompañó a generaciones de niños japoneses se convierte, poco a poco, en un termómetro silencioso de la inflación cotidiana.

⚖️ Marco legal y económico

¿Puede una empresa subir precios así en Japón?

En Japón, las empresas pueden modificar libremente los precios siempre que:

✔️ No exista colusión con otras empresas (Ley Antimonopolio – 独占禁止法)

✔️ No se incurra en publicidad engañosa

✔️ El precio esté claramente indicado al consumidor

En este caso, el ajuste de Garigari-kun no viola ninguna normativa, ya que:

Se trata de una decisión unilateral.

Está justificada por el aumento verificable de costes.

Se anuncia con meses de antelación.

Además, el gobierno japonés no regula precios minoristas de alimentos procesados como los helados, salvo en situaciones excepcionales.

La presión, por tanto, no es legal, sino social y simbólica.

📉 Contexto social

El “índice Garigari-kun” del bolsillo japonés

Durante años, Garigari-kun funcionó como un precio ancla:

barato, estable, confiable.

Hoy se suma a una larga lista:

Curry

Mayonesa

Cup noodles

Pan

Dulces infantiles

Todos suben un poco, pero todo al mismo tiempo.

Para muchas familias, no es el helado lo que preocupa, sino lo que representa:

👉 si esto sube, ¿qué queda que no lo haga?

