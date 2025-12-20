Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Redes sociales

[sns] El sumo irrumpe en la calle

PorNoticiasNippon

Dic 20, 2025 #noticias de japón, #Noticias Nippon, #redes sociales, #rikishi, #sumo, #ソーシャルネットワーク, #相撲

Disciplina ancestral en pleno barrio japonés

 

📍Tōkyō / 20 de diciembre

A plena luz del día, en una calle común de un barrio japonés, la rutina se rompe sin aviso. No hay sirenas ni festivales, pero la escena impone respeto: un grupo de luchadores de sumo, casi desnudos, con el mawashi ajustado al cuerpo, saltan la cuerda pesadamente sobre el asfalto. Sus movimientos hacen temblar el suelo; su respiración marca el ritmo.

No es un espectáculo improvisado ni una excentricidad. Es parte del entrenamiento. En el mundo del sumo, la disciplina no se limita al dohyō. El cuerpo se forja todos los días, en cualquier espacio disponible, incluso en la calle. Los rikishi —luchadores aún en rangos bajos— obedecen instrucciones, mantienen la fila, sostienen la velocidad. Nadie se detiene.

No hay gritos ni aplausos. El respeto se expresa con distancia. En Japón, el sumo no es solo un deporte: es tradición viva, una forma de vida que convive con lo cotidiano, aunque choque visualmente con la modernidad del entorno urbano.

La imagen condensa un contraste poderoso: cables eléctricos, edificios bajos y autos estacionados frente a cuerpos entrenados bajo reglas ancestrales.

El sumo no pide permiso para existir; simplemente avanza. Y al hacerlo, recuerda que esta disciplina milenaria sigue respirando, sudando y formándose lejos de las cámaras oficiales, en calles que por un instante se transforman en extensión del ritual.

 
 

 
 


©2025 NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Redes sociales

[sns] El “mini-hotpot” que incendió las redes

Dic 21, 2025 NoticiasNippon
Redes sociales

[sns] Haneda no es campo de batalla

Dic 20, 2025 NoticiasNippon
Redes sociales

[sns] Turismo, activismo y redes sociales

Dic 20, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Redes sociales

[sns] El “mini-hotpot” que incendió las redes

2025-12-21 NoticiasNippon No hay comentarios
Sismos

[jishin jōhō] Serie de sismos sacude Hokkaidō

2025-12-20 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] Un país bajo el paraguas

2025-12-20 NoticiasNippon No hay comentarios
Precios

[neage] Ni Garigari-kun se salva

2025-12-20 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.