[poisute] El futuro limpio de Shibuya

Distrito tokiota a la vanguardia de la limpieza urbana: Imponen multas y nuevas obligaciones a comercios

📍Tōkyō | 17 de diciembre

Shibuya, el distrito más vibrante de Tokio, se preparará para dar un paso decisivo hacia un entorno más limpio y ordenado. La ciudad, conocida por su energía inagotable y su constante ajetreo, implementará una medida inédita: una multa a quienes sean sorprendidos arrojando basura en las calles.

Esta sanción es parte de una reforma al “Reglamento para crear una ciudad limpia en Shibuya” (きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例), que marcará un antes y un después en la lucha contra el desorden urbano.

El alcalde Hasebe Ken, con una mirada puesta en el futuro, subraya que la causa principal de esta medida es el creciente número de visitantes que ha transformado Shibuya y sus alrededores en un punto de encuentro internacional, especialmente en lugares tan icónicos como la estación de Shibuya y Harajuku.

Sin embargo, junto al aflujo de personas, ha crecido también el problema de la basura en las calles. Para Hasebe, esta reforma no es solo una respuesta a un problema actual, sino una visión a largo plazo para crear un espacio público donde todos los ciudadanos puedan sentirse orgullosos de caminar sin ver desperdicios en el suelo.

Marco Legal

La nueva normativa no solo se enfoca en sancionar a los infractores, sino que también tiene el firme propósito de cambiar la cultura urbana en Shibuya. A partir de junio de 2026, aquellos que sean sorprendidos dejando basura en la vía pública deberán pagar una multa de 2,000 yenes, que será recaudada por los oficiales del distrito.

Este enfoque riguroso se complementa con la obligación de los comercios en áreas clave, como las cercanías de la estación de Shibuya, de instalar basureros en sus locales. Aquellos que no cumplan con esta medida serán sancionados con una multa aún más elevada, de 50,000 yenes.

El proceso de recaudación será ágil y moderno, con opciones de pago tanto en efectivo como electrónicas, facilitando la labor de los oficiales y mejorando la eficiencia de la normativa.

Medidas Complementarias:

Pero esta no es solo una cuestión de sancionar, sino también de colaborar. La reforma también contempla que los establecimientos comerciales, como tiendas de conveniencia y cafés, se hagan responsables del cuidado del entorno inmediato, instalando basureros accesibles para los transeúntes.

Esta es una llamada a la conciencia colectiva: Shibuya no es solo un lugar para los visitantes, sino también un hogar para quienes viven y trabajan allí. Cada acción cuenta, y los comercios también tienen un papel importante en la preservación de la ciudad.

Además, para asegurar que la ley se cumpla, el distrito contará con un equipo de guías que patrullarán las calles las 24 horas del día.

Su presencia será constante, no solo para imponer sanciones, sino también para fomentar un sentido de comunidad, donde cada persona, turista o residente, se sienta responsable de mantener su entorno limpio.

