Sismo moderado sacude viviendas del noreste japonés sin riesgo de tsunami

📍 Tōkyō / 22 de diciembre

La mañana del lunes avanzaba con normalidad en el noreste de Japón cuando un sismo de intensidad moderada sacudió la franja costera de Prefectura de Iwate. El movimiento, registrado a las 08:33, tuvo su epicentro frente a la costa de Iwate, a unos 50 km de profundidad, con una magnitud estimada de 4.2.

La intensidad máxima observada fue 震度3 (Shindo 3), suficiente para que muchas personas sintieran claramente el temblor dentro de sus viviendas, con balanceo de objetos ligeros y una vibración perceptible en pisos altos, sin provocar daños.

📍 Dónde se sintió con más fuerza

Shindo 3 (震度3): Región: Costa norte de Iwate Ciudad: Miyako

Shindo 2 (震度2): Miyako (varios distritos), Kamaishi, Yamada

Shindo 1 (震度1): Amplias zonas del interior de Iwate (Morioka, Hanamaki, Ofunato, Kuji, Tōno, entre otras) Norte de Aomori (Hachinohe y alrededores) Norte de Miyagi (Kesennuma)



🔔 No se emitió alerta de tsunami, y las autoridades confirmaron que no existe riesgo asociado a este evento.

🧭 Contexto sísmico

La costa de Iwate se encuentra sobre una zona activa de subducción, donde sismos de magnitud baja a media son relativamente frecuentes. Un Shindo 3 no suele causar daños estructurales, pero sirve como recordatorio de la importancia de mantener medidas básicas de preparación, especialmente en hogares con niños o personas mayores.

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas: Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo: Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

