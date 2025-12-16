[kōshitsu]  Más mujeres, menos herederos

Tradición contra realidad: la sucesión imperial entra en zona crítica

📍 Tōkyō / 16 de diciembre

Japón mira al futuro del Trono del Crisantemo con una mezcla de apertura y ansiedad. Mientras la figura del Emperador sigue siendo un pilar simbólico del Estado, la pregunta sobre quién podrá ocuparlo en el futuro genera un debate cada vez menos tabú y más urgente.

Según una encuesta nacional del diario Yomiuri Shimbun, el 69% de los japoneses está a favor de permitir una emperatriz, mediante una reforma de la Ley de la Casa Imperial. Solo un 7% se opone, una cifra marginal que confirma un cambio profundo en la sensibilidad social frente a una institución históricamente rígida.

Sin embargo, el respaldo a la emperatriz no elimina la inquietud: el 68% de los encuestados siente preocupación real por la continuidad de la línea imperial. Y no es un temor abstracto. Hoy, de los 16 miembros de la familia imperial, solo tres hombres tienen derecho legal a heredar el trono: el príncipe heredero Fumihito (Akishino), su hijo Hisahito y el príncipe Hitachi, de 90 años.

La encuesta muestra además un quiebre generacional y de género. Las mujeres se muestran claramente más favorables tanto a una emperatriz como a una emperatriz de línea materna (女系天皇), un punto especialmente sensible en la tradición japonesa.

El dato más contundente: el 64% de la población cree que Japón debería permitir la sucesión por línea femenina, frente a apenas un 13% que insiste en mantener exclusivamente la línea masculina directa (男系).

Es decir, la sociedad japonesa parece ir más rápido que su marco legal y que su clase política.

Mientras tanto, el Parlamento sigue debatiendo sin una conclusión clara, pese a que el 67% de los ciudadanos exige una decisión rápida para garantizar una sucesión estable. El tiempo, en este caso, no es neutral.

⚖️ Marco legal: ¿por qué Japón no puede tener una emperatriz hoy?

📜 1. La Ley de la Casa Imperial (皇室典範)

Vigente desde 1947 , tras la Segunda Guerra Mundial.

Establece que solo los hombres de línea paterna directa pueden heredar el trono.

Prohíbe explícitamente: Emperatrices reinantes Emperadores de línea materna (女系天皇)



🏛️ 2. La Constitución japonesa

No prohíbe una emperatriz .

Define al Emperador como “símbolo del Estado y de la unidad del pueblo”.

El problema no es constitucional, sino legal, lo que implica que bastaría una reforma legislativa, no un cambio constitucional.

🧭 3. Propuestas sobre la mesa

El propio Yomiuri Shimbun presentó en mayo una propuesta clara:

Priorizar la continuidad de la Casa Imperial

Mantener el sistema de emperador simbólico

Crear casas imperiales femeninas

Permitir que esposos e hijos de princesas sigan siendo miembros imperiales

Hasta ahora, estas ideas no se han traducido en ley.

©NoticiasNippon