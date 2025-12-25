[tenki] 2025: uno de los años más calurosos

Veranos más largos y otoños más calientes preocupan a expertos

📍Tōkyō | 25 de diciembre

En Japón, el año 2025 será recordado como uno de los más calurosos de la historia. No es solo una cifra técnica ni un dato lejano: es un calor que se sintió en la piel, en las calles, en las casas y en la vida diaria.

Según el informe preliminar publicado el 24 de diciembre por la Agencia Meteorológica de Japón, la temperatura media del país entre enero y noviembre fue 1,25 grados más alta de lo normal (comparado con el promedio de 1991 a 2020). Con esto, 2025 apunta a ser el tercer año más caluroso desde que Japón comenzó a registrar el clima en 1898.

Lo que preocupa es que no es un caso aislado. El año más caluroso fue 2024, y los cinco años con temperaturas más altas han ocurrido todos después de 2019. Es decir: el calor extremo ya no es una excepción, se está volviendo parte de la nueva normalidad.

☀️ Un verano que no quiso terminar

Durante el verano (junio a agosto), un sistema de alta presión muy fuerte cubrió gran parte del país. Esto hizo que el verano de 2025 fuera el más caluroso jamás registrado.

Pero lo más llamativo es que, incluso cuando llegó el otoño, el calor continuó. Septiembre, octubre y noviembre fueron más cálidos de lo habitual, como si el verano se negara a irse.

🗾 Regiones más afectadas

El aumento de temperatura se sintió en todo Japón, pero el norte fue el más golpeado:

Norte de Japón: +1,7 °C

Este de Japón: +1,2 °C

Oeste de Japón: +1,0 °C

Okinawa y Amami: +0,4 °C

En Hokkaidō, la situación fue especialmente grave: +1,9 °C por encima de lo normal, el valor más alto desde que existen registros. En 20 ciudades, incluida Sapporo, se rompieron récords históricos de calor.

🌊 El mar también se calentó

El calor no fue solo en tierra. El mar que rodea Japón también estuvo más caliente de lo normal: casi 1 grado más. Esto influye en el clima, en la pesca y en la fuerza del calor que sentimos en la costa.

☀️ Más sol, menos lluvia

En muchas regiones, la temporada de lluvias terminó antes de lo habitual. Por eso, hubo muchos más días soleados y se espera que la costa del Pacífico en el oeste del país tenga el mayor número de horas de sol jamás registrado.

En cambio, llovió muy poco en varias zonas del este de Japón, lo que aumenta el riesgo de sequía.

🌀 ¿Y los tifones?

Durante 2025 se formaron 27 tifones, y 13 se acercaron a Japón, cifras consideradas normales. Es decir, el gran problema del año no fueron los tifones, sino el calor constante.

🔮 Mirando al futuro

Desde la Agencia Meteorológica explican que no se puede asegurar que todos los años futuros serán igual de extremos, pero sí dejan claro algo importante:

👉 A largo plazo, las temperaturas seguirán subiendo.

Por eso, Japón necesita adaptarse: proteger a las personas mayores, repensar las ciudades, cuidar el agua, la energía y la salud.

El calor de 2025 no fue solo un fenómeno climático: fue una señal clara de que el clima de Japón está cambiando, y rápido.

