[gaikokujin] El miedo no tiene pasaporte

Cuando el crimen de uno pesa sobre muchos: extranjeros bajo la lupa social en Japón

📍Tōkyō | 11 de enero

La rutina nocturna de una mujer en el barrio de Shibuyama de la capital nipona, se quebró en segundos cuando un hombre extranjero se le acercó de forma repentina y, tras gritarle “cash”, le arrebató el bolso con violencia. La empujó al suelo y huyó con apenas 180 yenes, una cantidad mínima que contrasta con la gravedad del daño físico y psicológico causado.

La policía metropolitana informó que el agresor, identificado como Jayatunga Arachchilage Danushka, ciudadano de Sri Lanka, fue arrestado bajo cargos de robo con violencia y lesiones. La víctima sufrió heridas en ambas manos al caer sobre el pavimento.

Las cámaras de seguridad revelaron además que, unos 30 minutos antes, el mismo individuo había intentado cometer un asalto similar contra otra mujer, lo que refuerza la hipótesis de un patrón de conducta reiterada. Durante el interrogatorio, el sospechoso admitió los hechos. Las autoridades continúan investigando si existen más víctimas y si actuó solo o bajo algún tipo de planificación previa.

Reflexión

El incidente en Shibuyama, aunque individual, se inscribe en un contexto social sensible en el Japón actual. Cada delito cometido por un extranjero tiende a amplificarse en la opinión pública y a alimentar temores y estereotipos, a pesar de que estadísticamente la mayoría de los crímenes son cometidos por japoneses y de que la gran mayoría de los residentes extranjeros vive y trabaja respetando las normas.

En una sociedad que históricamente se percibe como segura y homogénea, estos casos refuerzan la asociación entre “lo extranjero” y “lo imprevisible”. El desafío para Japón es mantener una respuesta firme ante el delito sin convertir la nacionalidad en motivo de desconfianza colectiva, especialmente cuando el país depende cada vez más de la convivencia y el aporte de comunidades migrantes.

⚖️ Marco legal

El caso se enmarca principalmente en:

1. Robo con violencia (強盗罪 – Gōtō-zai)

Artículo 236 del Código Penal japonés.

Castiga a quien sustrae bienes usando fuerza o intimidación.

👉 Pena: 5 años a cadena perpetua, dependiendo de la gravedad.

2. Lesiones (傷害罪 – Shōgai-zai)

Artículo 204.

Aplicable cuando la violencia causa daño corporal.

👉 Pena: hasta 15 años de prisión o multa elevada.

3. Agravante por reincidencia o intento previo

La existencia de un intento anterior captado por CCTV puede considerarse un patrón delictivo, lo que influye en la severidad de la condena.

4. Condición de extranjero

No implica trato penal distinto, pero una sentencia firme puede derivar en:

Cancelación de visa

Deportación tras cumplir condena (Ley de Inmigración japonesa)



