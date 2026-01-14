[kinenbi] Sagichō

Entre cenizas y deseos: Japón cierra el ciclo del Año Nuevo con tradicional ritual

📍Tōkyō | 14 de enero

En la noche del 14 de enero o en la mañana del 15, cuando el bullicio del Año Nuevo ya se ha apagado y el invierno muestra su rostro más silencioso, muchas comunidades japonesas se reúnen alrededor del fuego para celebrar el 左義長（さぎちょう / Sagichō）, un antiguo ritual de llamas y despedida.

El escenario suele ser humilde y profundamente simbólico: campos ya cosechados, márgenes de caminos o espacios comunales donde se alzan tres o cuatro largos tallos de bambú, unidos como una torre efímera. En ellos, vecinos depositan kadomatsu, shimekazari y hojas de kakizome —los primeros trazos caligráficos del año— que pronto serán consumidos por el fuego.

El Sagichō se celebra durante el 小正月 (Koshōgatsu), el “pequeño Año Nuevo”, y en muchas regiones está vinculado al culto del dios del camino, Dōsojin (道祖神), protector de aldeas y fronteras. Las llamas no son destrucción: son un gesto de respeto. Al quemar los adornos con los que se dio la bienvenida al Toshigami (歳神) —la deidad del año nuevo—, se le acompaña de regreso al mundo espiritual.

Cuando el fuego alcanza su punto más alto, algunos asan mochi o dango tricolor en las brasas. Comerlos es, según la tradición, una forma de proteger la salud durante el año. Otros recogen las cenizas de los shimekazari para esparcirlas alrededor de sus casas, como amuleto contra enfermedades. Y los niños observan atentos cómo arden sus hojas de caligrafía: si las llamas suben alto, dicen, la escritura mejorará.

Aunque el ritual se repite de norte a sur, su nombre cambia según la región: Dondoyaki, Donto-sai, Sainokami, Sai no kami yaki o Toshi no kami. Incluso la fecha varía: algunas zonas lo celebran el 8 o el 10 de enero. Pero el sentido es común en todo Japón: cerrar el ciclo del Año Nuevo, purificar el pasado y encarar el futuro con serenidad.

⚖️ Marco legal y comunitario

Naturaleza : ritual tradicional y comunitario, sin carácter religioso institucional obligatorio.

Regulación : Se rige por ordenanzas municipales sobre uso del fuego, prevención de incendios y manejo de residuos. En muchas localidades, el evento es organizado por asociaciones vecinales (自治会) o comités comunitarios.

Seguridad : Presencia de voluntarios o bomberos locales. Prohibición de quemar plásticos, amuletos modernos con metal o materiales no orgánicos.

Patrimonio cultural: considerado costumbre popular tradicional, protegida indirectamente como parte de la cultura local.

