[kinenbi] Koshōgatsu

El día en que el invierno japonés se vuelve ritual

📍Tōkyō | 15 de enero

Mientras en gran parte del mundo enero avanza como un mes laboral más, en Japón el calendario aún guarda un último latido del Año Nuevo. El 15 de enero, conocido como Koshōgatsu o “Pequeño Año Nuevo”, marca el cierre simbólico de las celebraciones iniciadas el 1 de enero (Ōshōgatsu). No es un día de estruendo urbano, sino de rituales íntimos, fuego purificador, comida sencilla y gestos que conectan a las familias con siglos de tradición agrícola y espiritual.

En aldeas cubiertas de nieve y barrios urbanos por igual, se encienden hogueras rituales (Dondoyaki), se cuelgan ramas con flores de mochi (mochibana), y se comparte el azukigayu, una papilla de arroz con frijol rojo que simboliza protección contra enfermedades y buenos augurios para la cosecha. Es un Japón que mira hacia el futuro, pero con los pies firmemente anclados en la memoria.

🏮 ¿Qué es el Koshōgatsu?

Contraparte del Ōshōgatsu (Año Nuevo principal del 1 de enero).

Marca el final del período de Matsu no Uchi (cuando se exhiben los pinos decorativos).

En algunas regiones se conoce como: Onna Shōgatsu (Año Nuevo de las Mujeres): día de descanso para quienes trabajaron durante las fiestas. Hana Shōgatsu, Kaeri Shōgatsu, Waka-doshi, entre otros nombres locales.



🍚 Rituales centrales

Azukigayu (小豆粥): arroz con frijol rojo, comido al amanecer para alejar enfermedades.

Mochibana / Mayudama: ramas decoradas con bolitas de mochi, símbolo de abundancia.

Dondoyaki (左義長): quema ceremonial de amuletos y decoraciones para purificación espiritual.

Festividades regionales: Namahage (Akita) Amamehagi (Ishikawa, Niigata) Kamakura de nieve (zonas nevadas del norte



🗓 Historia y marco legal

Durante siglos, el 15 de enero fue también el día del Genpuku (rito de mayoría de edad). Por eso, Japón estableció esa fecha como Día de la Mayoría de Edad (成人の日), hasta que en el año 2000 se trasladó al segundo lunes de enero para crear fines de semana largos.

©NoticiasNippon