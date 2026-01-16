[kinenbi] Irori no Hi

Más que calor: símbolo olvidado de la vida comunitaria japonesa

📍Tōkyō | 16 de enero

En pleno invierno japonés, cuando el frío invita a bajar el ritmo y reunirse en torno al calor, el 16 de enero se celebra el Día del Irori, una fecha discreta pero profundamente simbólica. Impulsada por amantes de las tradiciones rurales, esta conmemoración invita a recordar el valor del 囲炉裏 (irori): el hogar de fuego que durante siglos fue el corazón de las casas japonesas. No se trata solo de calor físico, sino de un espacio donde las palabras fluyen despacio, donde las historias familiares se transmiten y donde la vida cotidiana encontraba su centro. En una era dominada por la calefacción moderna y las pantallas, el irori vuelve a ser evocado como símbolo de comunidad, pausa y cercanía humana.

🌾 Contexto cultural

El irori es un tipo de hogar tradicional japonés: un espacio cuadrado abierto en el suelo, rellenado con ceniza, donde se encendía leña o carbón. Antiguamente también era conocido como hitaki o jikaro. Más allá de su función como calefacción, el irori cumplía múltiples roles esenciales:

🔥 Calor en los inviernos rigurosos

🍲 Cocina y preparación de alimentos

💡 Iluminación

🌾 Secado de alimentos y utensilios

🪵 Conservación del fuego

👨‍👩‍👧‍👦 Espacio de comunicación familiar

Era tan central en la vida doméstica que incluso tenía su propio clasificador: se contaba en “ki” (基).

La fecha del 16 de enero surge de un juego fonético japonés: i (1) i (1) ro (6) → “ii ro”, que suena como “buen irori”. Existe además una fecha relacionada: el 16 de noviembre, conocido como el Día del Buen Irori (ii irori no hi), reforzando este vínculo entre lenguaje, cultura y memoria.

©NoticiasNippon