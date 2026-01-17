[kinenbi] Hanshin-Awaji Daishinsai

El amanecer que se quebró: Kobe despertó bajo un terremoto devastador

📍Hyōgo | 17 de enero

A las 5:46 de la madrugada del 17 de enero de 1995, cuando la mayoría de la ciudad de Kobe aún dormía, la tierra rugió con una violencia inesperada que quebró de golpe la quietud del amanecer.

En cuestión de segundos, edificios enteros se desplomaron, autopistas elevadas se partieron como si fueran de papel y miles de hogares quedaron reducidos a montones de escombros cubiertos de polvo y silencio.

Las calles, que minutos antes estaban vacías y tranquilas, se llenaron de sirenas, de gritos pidiendo ayuda y de personas desorientadas que buscaban a sus familiares entre la oscuridad y el frío de enero.

En un estudio de televisión, los presentadores del noticiero matutino intentaban mantener la calma mientras las cámaras temblaban y las luces del set se movían, conscientes de que estaban siendo testigos en vivo de una tragedia histórica.

El sismo, conocido como el Gran Terremoto de Hanshin, alcanzó una magnitud de 6,9 Mw, equivalente a 7,3 en la escala japonesa, liberando una energía devastadora que sacudió el corazón urbano de la región.

Más de 5.000 personas perdieron la vida, y Japón quedó marcado para siempre por la imagen de una ciudad sorprendida en la quietud del alba y por la lección, aprendida entre ruinas, sobre la importancia de la prevención, la solidaridad y la resiliencia.

Términos clave del Gran Terremoto de Hanshin (1995)

阪神・淡路大震災 (Hanshin Awaji Daishinsai) Rōmaji: Hanshin Awaji Daishinsai

Desglose: 阪神 (Hanshin): región Osaka–Kobe 淡路 (Awaji): isla Awaji 大 (dai): gran 震災 (shinsai): desastre por terremoto



Significado: Gran desastre sísmico de Hanshin-Awaji. 兵庫県南部地震 (Hyōgo-ken Nanbu Jishin) Rōmaji: Hyōgo-ken Nanbu Jishin

Desglose: 兵庫県 (Hyōgo-ken): prefectura de Hyōgo 南部 (nanbu): parte sur 地震 (jishin): terremoto

Significado: Terremoto del sur de la prefectura de Hyōgo (nombre científico oficial). マグニチュード (Magunichūdo) Rōmaji: Magunichūdo

Significado: Magnitud (6.9 Mw / 7.3 JMA). 震度 (Shindo) Rōmaji: Shindo

Significado: Intensidad sísmica en la escala japonesa (máximo 7 en Kobe). 発生時刻 (Hassei Jikoku) Rōmaji: Hassei Jikoku

Desglose: 発生 (hassei): ocurrencia 時刻 (jikoku): hora

Significado: Hora del sismo (5:46 a.m.). 犠牲者 (Giseisha) Rōmaji: Giseisha

Significado: Víctimas mortales (más de 5,000). 倒壊 (Tōkai) Rōmaji: Tōkai

Significado: Colapso de edificios. 緊急地震速報 (Kinkyū Jishin Sokuhō) Rōmaji: Kinkyū Jishin Sokuhō

Desglose: 緊急 (kinkyū): urgente 地震 (jishin): terremoto 速報 (sokuhō): alerta rápida

Significado: Alerta sísmica temprana (sistema desarrollado tras Hanshin). 報道スタジオ (Hōdō Sutajio) Rōmaji: Hōdō Sutajio

Significado: Estudio de noticias. 生放送 (Nama Hōsō) Rōmaji: Nama Hōsō

Significado: Transmisión en vivo (cuando el sismo fue captado por TV).

