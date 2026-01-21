Japón reactiva un reactor nuclear de Tokio Electric por primera vez tras Fukushima

📍Niigata | 21 de enero

A las 7:02 de la noche de hoy miércoles, un sonido contenido durante más de una década volvió a escucharse. No fue una explosión ni un anuncio festivo, sino algo más profundo: el regreso silencioso de la energía nuclear. El reactor número 6 de la central de Kashiwazaki-Kariwa volvió a operar, marcando un momento histórico y delicado: la primera reactivación de una planta nuclear de TEPCO desde el desastre de Fukushima en 2011.

Durante años, este lugar permaneció detenido, casi suspendido en el tiempo. En marzo de 2012, todos sus reactores fueron apagados como respuesta al trauma nacional que dejó Fukushima. Hoy, 14 años después, Japón vuelve a encender uno de esos reactores en medio de una realidad distinta, presionada por la escasez energética, el aumento de los costos de la electricidad y la necesidad urgente de estabilidad. Pero también cargada de recuerdos que aún duelen.

El camino hacia este reinicio no fue recto ni sencillo. Cuando todo parecía listo para el 20 de enero, una prueba de seguridad reveló una falla inquietante: una alarma que no sonó cuando debía hacerlo. El plan se detuvo de inmediato. La fecha se pospuso y, con ella, regresaron las dudas, los temores y la sensación de que, con la energía nuclear, ningún detalle es pequeño.

Durante horas, técnicos y autoridades revisaron cada sistema, cada señal, cada procedimiento. Finalmente, en la tarde del día 21, llegó la autorización oficial. El reactor pudo arrancar. No hubo celebraciones. Solo una decisión tomada con cautela, consciente de su peso histórico y emocional.

Hoy, el regreso de la energía nuclear de TEPCO no es solo una noticia técnica. Es un acto cargado de memoria, que vuelve a enfrentar a la sociedad japonesa con una pregunta incómoda y profunda: ¿cómo equilibrar la seguridad energética del presente con el recuerdo imborrable de Fukushima? La respuesta, como el reactor mismo, apenas comienza a ponerse en marcha.

⚖️ Marco legal

Norma / Institución Contenido clave 原子炉等規制法 (Genshiro-tō kiseihō) Ley que regula la instalación, operación y seguridad de reactores nucleares en Japón 原子力規制委員会 (NRA) Autoridad independiente que evalúa y autoriza reinicios nucleares 新規制基準 (Shin kisei kijun) Normas de seguridad reforzadas tras Fukushima (2013) 電気事業法 (Denki jigyō-hō) Regula a las empresas eléctricas como TEPCO 防災基本法 (Bōsai kihon-hō) Obliga a planes de evacuación y respuesta ante emergencias nucleares

🈂️ Términos clave

Término Rōmaji Significado y explicación 再稼働 Saikadō Reactivación de un reactor nuclear tras estar detenido 原子炉 Genshiro Reactor nuclear donde ocurre la fisión 制御棒 Seigyo-bō Barras que controlan la reacción nuclear 警報 Keihō Alarma de seguridad 確認作業 Kakunin sagyō Procedimiento de verificación técnica 承認 Shōnin Autorización oficial 規制委員会 Kisei iinkai Comisión reguladora 運転停止 Unten teishi Detención de operaciones

🧠 ¿Por qué esta noticia es clave?

🔹 Primera reactivación nuclear de TEPCO tras Fukushima

🔹 Señal política de regreso gradual a la energía nuclear

🔹 Aumenta el debate sobre seguridad, confianza pública y memoria histórica

🔹 Impacto directo en la política energética y tarifas eléctricas

Anexo

¿Por qué Japón necesita reactores nucleares?

Japón precisa reactores nucleares para generar energía por una combinación de razones estructurales, económicas y estratégicas. No es una decisión simple ni popular, pero responde a límites muy concretos del país. Te lo explico claro y paso a paso:

🔌 1. Japón casi no tiene recursos energéticos propios

Japón no produce petróleo, gas ni carbón en cantidades significativas.

Más del 90 % de su energía depende de importaciones, lo que lo hace vulnerable a:

conflictos internacionales

alzas repentinas de precios

interrupciones en el suministro

La energía nuclear, en cambio, permite producir electricidad dentro del país durante largos periodos con poco combustible.

💴 2. La electricidad sin nuclear es más cara

Tras el cierre masivo de reactores después de 2011, Japón tuvo que quemar más gas y carbón importado.

Eso provocó:

facturas eléctricas más altas para hogares

mayores costos para fábricas y comercios

pérdida de competitividad industrial

Los reactores nucleares producen grandes cantidades de energía estable y relativamente barata una vez en operación.

🌍 3. Japón tiene metas climáticas difíciles de cumplir

Japón prometió reducir drásticamente sus emisiones de CO₂.

El problema es que:

las renovables aún no cubren toda la demanda

el país tiene poco espacio para grandes parques solares o eólicos

La energía nuclear no emite CO₂ durante la generación, por lo que ayuda a cumplir objetivos climáticos sin depender tanto de combustibles fósiles.

⚡ 4. La red eléctrica japonesa necesita energía constante

Las renovables son importantes, pero:

el sol no brilla de noche

el viento no siempre sopla

las baterías aún no alcanzan escala nacional

Los reactores nucleares funcionan 24 horas, todos los días, aportando la llamada “energía base”, esencial para hospitales, trenes, fábricas y ciudades.

🧠 5. Es una decisión incómoda, pero estratégica

Para Japón, la energía nuclear no es solo electricidad:

es seguridad nacional

es estabilidad económica

es reducción de dependencia externa

Por eso, aunque la memoria de Fukushima sigue muy presente y el debate social es fuerte, el gobierno considera que sin energía nuclear Japón sería más frágil ante crisis globales.

⚖️ En resumen

Japón recurre a los reactores nucleares porque:

no tiene recursos energéticos propios

necesita electricidad estable y barata

debe reducir emisiones

quiere proteger su economía y su seguridad

👉 La gran pregunta no es si Japón necesita energía nuclear, sino cómo usarla sin repetir los errores del pasado.

©NoticiasNippon