[teiden] Apagón masivo en Mie

Caos repentino en la tierra del santuario de Ise

📍Tokyo | 4 de marzo

La mañana del miércoles , una interrupción eléctrica inesperada paralizó amplias zonas del sur de la prefectura de Mie, dejando escenas inusuales en ciudades turísticas como Ise, Toba y Shima.

El apagón comenzó poco después de las 9:00 de la mañana y, en su punto máximo, afectó a 198 353 hogares en nueve municipios de la región. Semáforos apagados, comercios paralizados y trenes detenidos transformaron temporalmente la vida cotidiana de la zona.

En Ise, uno de los principales destinos turísticos del país, los semáforos dejaron de funcionar, obligando a empleados de hoteles y comercios cercanos a regular manualmente el tránsito para evitar accidentes en las calles más concurridas.

“El tráfico empezó a aumentar y se volvió peligroso”, explicó un trabajador de hotel mientras realizaba señales manuales a los conductores.

Comerciantes locales expresaron desconcierto ante la situación.

“Lo primero que pensamos fue: ¿qué está pasando? Los semáforos no funcionan y nadie tiene información clara”, relató una empleada de una tienda de recuerdos.

🚆 Transporte detenido y escuelas afectadas

Las consecuencias se extendieron rápidamente por toda la región.

La compañía ferroviaria Kintetsu suspendió temporalmente el servicio en algunos tramos durante la mañana, afectando el desplazamiento de trabajadores y turistas.

En Meiwa, una escuela secundaria no pudo preparar el almuerzo escolar debido a la falta de electricidad, por lo que los estudiantes fueron enviados a casa antes del mediodía.

Incluso instituciones turísticas importantes sufrieron el impacto.

El Acuario de Toba no pudo utilizar su sistema de venta de entradas, lo que obligó a retrasar la apertura dos horas, pasando de las 9:30 a las 11:30 de la mañana.

🛗 19 personas atrapadas en ascensores

Uno de los episodios más tensos ocurrió en un hotel de la ciudad de Shima.

Dos de los tres ascensores del edificio quedaron inmovilizados durante el apagón, dejando a 19 personas atrapadas temporalmente en el interior.

Afortunadamente, no se reportaron heridos, y los ocupantes fueron liberados después de que el suministro eléctrico comenzó a restablecerse.

⏱ Tres horas de interrupción

El suministro eléctrico se fue recuperando progresivamente a lo largo de la mañana.

La compañía Chubu Electric Power Grid (中部電力パワーグリッド) informó que el apagón quedó completamente resuelto poco después del mediodía, lo que significa que algunas zonas permanecieron casi tres horas sin electricidad.

⚙️ La causa: fallo en subestación durante trabajos técnicos

Según la empresa eléctrica, la causa del incidente fue un problema técnico en la subestación Nansei (南勢変電所)ubicada en la ciudad de Matsusaka.

En el momento del apagón se realizaban trabajos de reemplazo de equipos, pero otro dispositivo del sistema no funcionó correctamente, lo que provocó la interrupción del suministro en la red de distribución.

Las autoridades eléctricas indicaron que investigarán con más detalle cómo un fallo puntual pudo afectar a casi 200 mil hogares.

📊 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 停電 teiden 停 (detener) + 電 (electricidad) Apagón eléctrico 変電所 hendensho 変 (transformar) + 電 (electricidad) + 所 (lugar) Subestación eléctrica 配電 haiden 配 (distribuir) + 電 (electricidad) Distribución eléctrica 運転見合わせ unten miawase 運転 (operación) + 見合わせ (suspensión) Suspensión del servicio 閉じ込め tojikome 閉じる (cerrar) + 込める (encerrar) Quedar atrapado 設備 setsubi 設 (instalar) + 備 (preparar) Equipamiento / instalaciones 不具合 fuguai 不 (no) + 具合 (funcionamiento) Fallo técnico

