Sin tsunami, pero con fuertes sacudidas: El sismo de Hokkaido deja huella en el noreste de Japón

📍 Tōkyō | 27 de enero

A las 11:47 a.m. del martes, un terremoto de magnitud 5.0 sacudió la región sureste de la península de Nemuro, ubicada en Hokkaido, al noreste de Japón. La profundidad del epicentro fue de aproximadamente 40 kilómetros, y la intensidad de la sacudida fue considerable, con el epicentro situado a una latitud de 43.0°N y longitud de 146.5°E.

Afortunadamente, las autoridades meteorológicas del país confirmaron que no había riesgo de tsunami asociado con este evento sísmico. Sin embargo, el movimiento de tierra fue lo suficientemente fuerte como para generar temblores notables en varias áreas del noreste de Hokkaido.

La máxima intensidad observada durante este terremoto fue de Shindo 3. Las áreas afectadas fueron principalmente las del norte y centro de la región de Nemuro, destacando los municipios de Betsukai y Nakashibetsu, que registraron un Shindo 3 en varios puntos. Además, se reportaron temblores de menor intensidad, como Shindo 2 y Shindo 1, en diferentes localidades de la zona.

El sistema de monitoreo sísmico ha permitido identificar varios lugares donde los efectos fueron más notorios:

Shindo 3 : Betsukai-cho Nakashibetsu-cho

Shindo 2 : Nemuro-shi (Yaei, Makinochi, Atsutoko, etc.) Betsukai-cho (Tokiwake, Nishi-Harubetsu, etc.) Shibetsu-cho (Kita 2-jou, etc.)

Shindo 1 : Nemuro-shi (Toyosato, etc.) Shari-cho, Akiyo Akkeshi-cho (Oboro, etc.) Shibecha-cho (Tōro, etc.)



Este sismo ha reavivado el debate sobre la preparación ante terremotos en Japón, un país históricamente vulnerable a movimientos sísmicos. Aunque las autoridades locales han reforzado los sistemas de alerta y las medidas de prevención, la experiencia de este terremoto recuerda la importancia de mantener la calma y estar siempre listos para situaciones de emergencia.

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 地震 jishin Terremoto 震源 shingen Epicentro 震源の深さ shingen no fukasa Profundidad del epicentro 震度 shindo Intensidad sísmica (escala japonesa) マグニチュード magunichūdo Magnitud del sismo 最大震度 saidai shindo Intensidad máxima observada 津波 tsunami Ola provocada por sismo submarino 津波の心配はありません tsunami no shinpai wa arimasen No hay riesgo de tsunami 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

