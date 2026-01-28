Cuando el invierno tiembla: vecinos de Hokkaidō sienten un movimiento firme y breve

📍 Tōkyō | 28 de enero

La mañana del miércoles, cuando muchas personas ya estaban inmersas en su rutina diaria en el norte de Hokkaidō, un sismo leve pero claramente perceptible recordó la fragilidad silenciosa con la que convive esta región.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), el temblor se registró alrededor de las 10:53 a.m., con epicentro en el sur de la región de Sōya (宗谷地方南部). El movimiento telúrico tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros y una magnitud estimada de 4.4.

El máximo nivel de sacudida fue de intensidad 3, concentrándose principalmente en Hamtonbetsu (浜頓別町), donde algunos residentes describieron un balanceo corto pero firme, suficiente para detener por unos segundos las conversaciones y dirigir la mirada hacia el suelo.

En otras localidades cercanas —como Sarufutsu, Nakatonbetsu, Esashi, Toyotomi y Wakkanai— el temblor se sintió con menor intensidad, entre niveles 1 y 2, sin que se reportaran daños materiales ni personas heridas.

La Agencia Meteorológica aclaró que no existe riesgo de tsunami, y explicó además que, debido a la ocurrencia casi consecutiva de varios movimientos sísmicos en la zona, algunos datos de intensidad podrían corresponder a más de un evento, una situación poco frecuente pero conocida en áreas sísmicamente activas.

Para muchos habitantes del extremo norte del país, el sismo fue otro recordatorio silencioso de la geografía que habitan: una tierra amplia, fría y hermosa, donde la calma cotidiana convive con la posibilidad constante de que el suelo vuelva a moverse.

Las autoridades recomiendan mantener la atención a la información oficial y revisar medidas básicas de prevención, especialmente en regiones donde los temblores continúan registrándose de forma intermitente.

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 地震 jishin Terremoto 震源 shingen Epicentro 震源の深さ shingen no fukasa Profundidad del epicentro 震度 shindo Intensidad sísmica (escala japonesa) マグニチュード magunichūdo Magnitud del sismo 最大震度 saidai shindo Intensidad máxima observada 津波 tsunami Ola provocada por sismo submarino 津波の心配はありません tsunami no shinpai wa arimasen No hay riesgo de tsunami 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.



©2026 NoticiasNippon