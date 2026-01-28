Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Sismos

[jishin jōhō] temblor interrumpe la rutina en Hokkaidō

PorNoticiasNippon

Ene 28, 2026 #Agencia Meteorológica de Japón, #Hokkaido, #Noticias Nippon, #noticiasdejapón, #sismo, #terremoto, #tsunami, #地震情報, #気象庁

Cuando el invierno tiembla: vecinos de Hokkaidō sienten un movimiento firme y breve

📍 Tōkyō | 28 de enero

La mañana del miércoles, cuando muchas personas ya estaban inmersas en su rutina diaria en el norte de Hokkaidō, un sismo leve pero claramente perceptible recordó la fragilidad silenciosa con la que convive esta región.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), el temblor se registró alrededor de las 10:53 a.m., con epicentro en el sur de la región de Sōya (宗谷地方南部). El movimiento telúrico tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros y una magnitud estimada de 4.4.

El máximo nivel de sacudida fue de intensidad 3, concentrándose principalmente en Hamtonbetsu (浜頓別町), donde algunos residentes describieron un balanceo corto pero firme, suficiente para detener por unos segundos las conversaciones y dirigir la mirada hacia el suelo.

En otras localidades cercanas —como Sarufutsu, Nakatonbetsu, Esashi, Toyotomi y Wakkanai— el temblor se sintió con menor intensidad, entre niveles 1 y 2, sin que se reportaran daños materiales ni personas heridas.

La Agencia Meteorológica aclaró que no existe riesgo de tsunami, y explicó además que, debido a la ocurrencia casi consecutiva de varios movimientos sísmicos en la zona, algunos datos de intensidad podrían corresponder a más de un evento, una situación poco frecuente pero conocida en áreas sísmicamente activas.

Para muchos habitantes del extremo norte del país, el sismo fue otro recordatorio silencioso de la geografía que habitan: una tierra amplia, fría y hermosa, donde la calma cotidiana convive con la posibilidad constante de que el suelo vuelva a moverse.

Las autoridades recomiendan mantener la atención a la información oficial y revisar medidas básicas de prevención, especialmente en regiones donde los temblores continúan registrándose de forma intermitente.

 

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado
地震 jishin Terremoto
震源 shingen Epicentro
震源の深さ shingen no fukasa Profundidad del epicentro
震度 shindo Intensidad sísmica (escala japonesa)
マグニチュード magunichūdo Magnitud del sismo
最大震度 saidai shindo Intensidad máxima observada
津波 tsunami Ola provocada por sismo submarino
津波の心配はありません tsunami no shinpai wa arimasen No hay riesgo de tsunami
気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

 

De interés…

 

 

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.


©2026 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Sismos

[jishin jōhō] sacudida en Hokkaido

Ene 27, 2026 NoticiasNippon
Sismos

[jishin jōhō] temblor al amanecer en Ibaraki

Ene 26, 2026 NoticiasNippon
Sismos

[jishin jōhō] Ibaraki vuelve a estremecerse

Ene 25, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Sismos

[jishin jōhō] temblor interrumpe la rutina en Hokkaidō

2026-01-28 NoticiasNippon No hay comentarios
Efemérides

[kinenbi] Irui kansō-ki no hi

2026-01-28 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 28 de enero

2026-01-27 NoticiasNippon No hay comentarios
Shūinsen

[shūinsen] La batalla electoral en Japón

2026-01-27 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.