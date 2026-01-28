Una sacudida breve en la noche recuerda a Tōhoku la importancia de estar preparados

Tōkyō | 28 de enero

La noche transcurría con normalidad cuando, poco antes de las ocho, una sacudida breve pero perceptible recorrió el noreste de Japón.

A las 19:45 del miércoles, se registró un terremoto frente a la costa de Sanriku, con una profundidad aproximada de 20 kilómetros y una magnitud estimada de 5,1, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Las autoridades confirmaron que no existe riesgo de tsunami.

La intensidad máxima fue de nivel 3, observada en la zona norte del interior de la prefectura de Iwate, especialmente en la ciudad de Morioka, donde muchas personas se encontraban ya en casa, cenando o descansando. El movimiento fue suficiente para que algunos muebles vibraran levemente, aunque no se reportaron daños.

También se registraron intensidades 2 y 1 en amplias áreas de Iwate, así como en partes de Miyagi. El temblor se dejó sentir de forma leve en Aomori, Akita y Yamagata, lo que indica que la sacudida se propagó por gran parte de la región de Tohoku.

Aunque el movimiento no fue fuerte, los sismos nocturnos suelen generar inquietud adicional, especialmente en pleno invierno, cuando el uso de estufas y calefacción es constante. Las autoridades recuerdan la importancia de verificar fuentes de calor, asegurar muebles y mantener preparado un kit de emergencia, incluso tras terremotos moderados.

La zona frente a Sanriku es conocida por su actividad sísmica recurrente. Este nuevo temblor, sin consecuencias graves, vuelve a recordar de forma silenciosa que la preparación cotidiana sigue siendo clave para la tranquilidad de las familias en Japón.

Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 地震 jishin Terremoto 震源 shingen Epicentro 震源の深さ shingen no fukasa Profundidad del epicentro 震度 shindo Intensidad sísmica (escala japonesa) マグニチュード magunichūdo Magnitud del sismo 最大震度 saidai shindo Intensidad máxima observada 津波 tsunami Ola provocada por sismo submarino 津波の心配はありません tsunami no shinpai wa arimasen No hay riesgo de tsunami 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

