El suelo vibra en el confín de Japón: Sōya recuerda su fragilidad sísmica

📍 Tōkyō | 28 de enero

La tarde del miércoles, a las 15:34, un sismo breve pero perceptible recorrió el extremo norte de Japón, recordando a los habitantes de Hokkaidō que incluso en medio de la rutina invernal, la tierra sigue viva.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) a las 15:38, el movimiento tuvo su epicentro en el sur de la región de Sōya, a una profundidad muy superficial, con una magnitud estimada de 4.7. La poca profundidad hizo que el temblor se sintiera con claridad en varias localidades, aunque no existe riesgo de tsunami, lo que trajo alivio inmediato a la población.

El máximo nivel observado fue Shindo 3, registrado tanto en el norte como en el sur de la región de Sōya.

En pueblos tranquilos como Saruputsu, Hamatonbetsu y Nakatonbetsu, algunas personas sintieron cómo los objetos vibraban suavemente y las casas crujían por unos segundos, un sacudón corto pero suficiente para interrumpir conversaciones, detener pasos y levantar miradas.

En otras zonas cercanas —como Wakkanai, Esashi, Toyotomi y Horonobe— el sismo se percibió con menor intensidad, entre Shindo 1 y 2, más como una oscilación ligera que como un sobresalto. Aun así, para quienes viven acostumbrados al silencio del norte, fue un recordatorio silencioso de la fuerza natural que acompaña la vida cotidiana en Japón.

No se han reportado daños ni personas heridas. Las autoridades reiteraron el llamado habitual: mantener la calma, revisar el entorno del hogar y confirmar rutas de evacuación, incluso cuando se trata de sismos moderados.

En el paisaje nevado de Sōya, el temblor pasó rápido. Pero quedó, como siempre, esa breve pausa compartida en la que todos escuchan a la tierra… y luego continúan.

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 地震 jishin Terremoto 震源 shingen Epicentro 震源の深さ shingen no fukasa Profundidad del epicentro 震度 shindo Intensidad sísmica (escala japonesa) マグニチュード magunichūdo Magnitud del sismo 最大震度 saidai shindo Intensidad máxima observada 津波 tsunami Ola provocada por sismo submarino 津波の心配はありません tsunami no shinpai wa arimasen No hay riesgo de tsunami 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.



©2026 NoticiasNippon