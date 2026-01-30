[gaikokujin] sanciones por importar productos ilegales

Controles más estrictos en Haneda para proteger la salud pública

📍Tōkyō | 30 de enero

La escena se repite a diario, casi sin ruido: una maleta avanza por el escáner, el monitor marca una silueta sospechosa y, a un costado, un agente de control fronterizo pide con cortesía que se abra el equipaje. Para muchos viajeros es un trámite incómodo; para Japón, es una línea de defensa. Con la llegada de más visitantes y el aumento de intentos de ingreso de artículos prohibidos, Haneda ha reforzado sus controles en la zona CIQ (aduanas–inmigración–cuarentena), con inspecciones más estrictas y apoyo tecnológico.

En ese “pequeño teatro” del aeropuerto, las historias son humanas: alguien que trae “un regalo” de casa, otro que guarda comida para el vuelo de regreso, familias que no sabían que un paquete sellado también cuenta. Un caso que circuló en redes lo muestra con claridad: a una viajera le abrieron el equipaje y encontraron productos cárnicos procesados (y condimentos/ingredientes asociados) que no podían entrar. La sorpresa fue inmediata; la norma, inamovible.

La razón no es capricho: Japón teme la entrada de enfermedades animales altamente contagiosas (como la peste porcina africana), y por eso endureció el castigo por introducir productos ganaderos de forma ilegal. Desde la reforma de la ley (2020), la sanción puede llegar a 3 años de prisión o multa de hasta 3 millones de yenes (y mucho más para empresas). El mensaje es simple: si no se declara, el riesgo se paga caro.

Y mientras el viajero solo ve un mostrador y una pregunta (“¿Trae alimentos?”), detrás hay un sistema cada vez más afinado: más inspección de rayos X, refuerzo de revisiones selectivas y hasta exploración de soluciones con IA para identificar artículos sujetos a cuarentena en imágenes de escáner. La frontera, aquí, ya no es solo una fila: es una red de vigilancia sanitaria.

Lo útil si viajas (para evitar sustos)

Declara cualquier alimento/ingrediente “por si acaso”. Declarar suele evitar problemas mayores.

Evita llevar carne y productos con carne (incluye jerky, sopas/bases con carne, comida para mascotas).

Si dudas: revisa la guía de tu aerolínea y las normas del destino antes del vuelo.

Marco legal

Término en Kanji Rōmaji Traducción Desglose y Significado 輸入禁止物 Yunyū kinshi-butsu Artículos prohibidos de importación Se refiere a los productos que están prohibidos para su ingreso en Japón, como productos cárnicos o de origen animal no declarados. 検査 Kensa Inspección El proceso de examinar el equipaje de los pasajeros para verificar que no lleven artículos prohibidos. 違法 Ihō Ilegal Algo que va en contra de la ley o las regulaciones establecidas. 罰則 Batsoku Sanción Las penalizaciones legales que se imponen a quienes infringen la ley, en este caso, por ingresar artículos prohibidos sin declarar. 3年の懲役 San-nen no chōeki 3 años de prisión La pena de prisión que puede aplicarse a quienes infringen las leyes de importación en Japón. 最大300万円の罰金 Saida 300 man-en no bakkin Multa de hasta 3 millones de yenes Penalización económica por ingresar productos ilegales sin declarar, que puede llegar hasta 3 millones de yenes. 動物衛生管理 Dōbutsu eisei kanri Gestión de sanidad animal Sistema encargado de velar por la prevención de enfermedades animales que puedan ser transmitidas por productos de origen animal.

©2026 NoticiasNippon