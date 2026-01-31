Sacudida moderada en plena madrugada en Hokuriku

📍 Tōkyō / 31 de enero

En la quietud de la madrugada invernal, cuando gran parte de la población dormía, un sismo volvió a recordar la fragilidad cotidiana de la región de Noto. A las 02:11 de la mañana del 31 de enero, un movimiento telúrico se registró en el norte de la prefectura de Ishikawa, con epicentro en la zona de Noto, una región que aún conserva cicatrices físicas y emocionales de terremotos anteriores.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón, el sismo tuvo una magnitud estimada de 4.4 y se originó a unos 10 kilómetros de profundidad, una característica que explica por qué fue claramente perceptible en varias localidades, aunque sin provocar daños graves.

La intensidad máxima observada fue de Shindo 3, registrada en municipios como Nanao, Wajima y Anamizu. En estos puntos, residentes reportaron sacudidas breves pero claras: objetos que vibraron, ventanas que crujieron levemente y el despertar abrupto de quienes dormían.

El temblor se sintió también en amplias zonas de Ishikawa, así como en partes de Toyama, Niigata, Fukui y Gifu, donde la intensidad fue menor (Shindo 1 y 2), pero suficiente para ser percibida en hogares silenciosos a esa hora.

Las autoridades confirmaron rápidamente que no existe riesgo de tsunami, un mensaje clave para la tranquilidad de las comunidades costeras. No se reportaron heridos ni daños estructurales significativos al cierre de este informe.

Aunque se trató de un sismo moderado, su ocurrencia nocturna refuerza la importancia de la prevención cotidiana: mantener linternas a mano, asegurar muebles y conocer rutas de evacuación, especialmente en regiones sísmicamente activas como Noto.

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 地震 jishin Terremoto 震源 shingen Epicentro 震源の深さ shingen no fukasa Profundidad del epicentro 震度 shindo Intensidad sísmica (escala japonesa) マグニチュード magunichūdo Magnitud del sismo 最大震度 saidai shindo Intensidad máxima observada 津波 tsunami Ola provocada por sismo submarino 津波の心配はありません tsunami no shinpai wa arimasen No hay riesgo de tsunami 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



