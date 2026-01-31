Actividad sísmica habitual en el Pacífico japonés se manifiesta con temblor moderado

📍 Tōkyō / 31 de enero

En la madrugada del 31 de enero, cuando gran parte del este de Japón dormía, un sismo moderado sacudió silenciosamente la región de Kantō, con epicentro frente a la costa de Ibaraki.

El movimiento fue registrado a las 03:47 y confirmado oficialmente a las 03:51 por la Agencia Meteorológica del Japón.

Según el informe, el epicentro se localizó en el océano frente a Ibaraki (36.3°N, 140.8°E), con una profundidad aproximada de 40 km. La magnitud estimada fue de 4.1, suficiente para sentirse con claridad en zonas cercanas, aunque sin generar riesgo de tsunami.

🌊 Cómo se sintió el sismo

El máximo nivel observado fue Shindo 3, una intensidad que provoca balanceo perceptible en interiores, ligeros movimientos de objetos y despierta a algunas personas, pero no suele causar daños estructurales.

Shindo 3 : Norte de Ibaraki , con especial énfasis en Mito , donde vecinos reportaron un sacudón breve pero claro.

Shindo 2 : Amplias áreas de Ibaraki y puntos del norte de Chiba , incluyendo zonas cercanas a Narita .

Shindo 1 : Sensación leve en partes de Fukushima, Tochigi, Gunma, Saitama y el oeste de Tokio , como Chōfu .



En total, decenas de municipios registraron alguna intensidad, reflejando cómo incluso un sismo moderado frente al mar puede sentirse en buena parte del eje urbano del este japonés.

🧭 Lectura tranquila, pero atenta

Las autoridades reiteraron que no hubo daños ni alertas especiales, y que este tipo de eventos forma parte de la actividad sísmica habitual del arco del Pacífico japonés. Aun así, recuerdan la importancia de:

Mantener objetos pesados asegurados .

Tener a mano linterna, calzado y teléfono durante la noche.

Revisar rutas y puntos de reunión familiares.

En Japón, incluso los temblores discretos son registrados con precisión milimétrica. Y aunque esta vez la madrugada volvió al silencio rápidamente, el registro queda como otro recordatorio de la geografía viva que acompaña la rutina diaria.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



©2026 NoticiasNippon