[orinpikku] Hermandad en competencia

Oro, plata y un mensaje de altura: Japón brilla en el snowboard y recibe el reconocimiento sincero de uno de sus mayores competidores

📍Italia | 8 de febrero

Bajo el cielo invernal de Milano Cortina 2026, el snowboard masculino regaló algo más que velocidad y acrobacias: ofreció una lección de humanidad. En un podio dominado por Japón, donde el oro y la plata coronaron el talento de Kimura Kira y Kimata Ryoma, la escena quedó marcada por la serenidad y la grandeza del bronce chino, Su Yiming.

Lejos de la amargura que suele acompañar a quien se queda a un paso de lo más alto, Su habló con voz calmada y sonrisa franca. Recordó los entrenamientos compartidos casi a diario, las horas interminables en la nieve, la presión que pesa sobre los hombros y las emociones que solo quienes compiten al límite pueden entender. “Pasamos más tiempo juntos que con nuestras propias familias”, confesó, dibujando una imagen íntima de camaradería nacida entre rampas y caídas.

Sus palabras no fueron un simple gesto protocolar. Fueron un reconocimiento profundo a quienes, ese día, lograron sacar lo mejor de sí mismos. “Hoy ellos mostraron todo su potencial”, dijo, subrayando que cada atleta que se esfuerza merece respeto. Y, con la misma dignidad, reivindicó su propio camino: el bronce también era motivo de orgullo, porque representaba constancia, sacrificio y amor por el deporte.











En un escenario donde las medallas suelen separar, aquella tarde el snowboard unió. Japón celebró un doble triunfo histórico, y China aportó una voz que recordó el verdadero sentido del olimpismo: competir con todo, aceptar el resultado con nobleza y honrar al rival como compañero de viaje. En Milano–Cortina, la emoción no estuvo solo en los saltos, sino en las palabras que quedaron flotando sobre la nieve.

©2026 NoticiasNippon