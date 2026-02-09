[orinpikku] plata en patinaje por equipos

Japón obtiene medalla plata en el patinaje artístico por equipos tras una batalla histórica contra Estados Unidos decidida por apenas un punto

📍 Milano–Cortina | 9 de febrero

Milán fue testigo de una batalla de nervios, precisión y carácter. Japón volvió a subirse al podio olímpico en la competencia por equipos de patinaje artístico y se colgó la medalla de plata, la segunda consecutiva, tras un duelo palmo a palmo con Estados Unidos, que revalidó el oro por apenas un punto. No fue solo un resultado: fue una declaración de identidad competitiva.

En la ceremonia, el Team Japan respondió a la ovación con sonrisas y manos en alto. Sobre el hielo, una alineación diversa y sólida sostuvo el pulso durante tres días de alta exigencia: Yuma Kagiyama, Shun Sato, Kaori Sakamoto, la pareja Riku Miura–Ryuichi Kihara, y en danza sobre hielo Utana Yoshida–Masaya Morita. Un equipo que compitió como bloque y celebró como familia.

Para Sato, debutante olímpico, el día fue una lección de confianza compartida. “Estaba muy nervioso, pero gracias al equipo pude patinar suelto. Solo tengo gratitud”, dijo, con la emoción todavía a flor de piel. El capitán Morita amplió el foco: “No fue solo hoy; durante los tres días vimos actuaciones extraordinarias de todo Japón. Creo que también logramos emocionar”. Yoshida, a su lado, resumió el sentir colectivo: “Ganar esta plata con este equipo me hace feliz desde el fondo del corazón”.

El calendario no da respiro. Desde el día 9 comienzan las pruebas individuales, y Sakamoto —una de las grandes aspirantes al oro— dejó clara la energía con la que afronta lo que viene: “¡Yattaru de~!!” (¡Vamos con todo!). La consigna es clara: el impulso del equipo como combustible para el desafío personal.

Esta vez, además, hubo justicia inmediata. A diferencia de Beijing 2022, cuando el escándalo de dopaje ruso retrasó la entrega de medallas durante dos años, en Milán los patinadores japoneses pudieron colgarse la plata el mismo día. Un gesto simple que cerró el círculo emocional de una competencia intensa.

🧠 Cómo funciona la competencia por equipos

Participan países con al menos 3 de 4 disciplinas : singles masculino y femenino, parejas y danza.

Clasifican los 10 mejores por ranking ISU combinado.

Fase corta (SP/RD): puntos de 10 a 1 según posición; avanzan los 5 mejores .

Final libre : puntos de 10 a 6 .

Suma total de ambas fases define el podio.

Se permite rotar atletas entre fases.

Japón no solo sumó puntos: sumó confianza. Y con eso, la plata sabe a impulso.

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 五輪 gorin 五 (cinco) + 輪 (anillos) Juegos Olímpicos 団体戦 dantai-sen 団体 (equipo) + 戦 (competencia) Prueba por equipos 銀メダル gin medaru 銀 (plata) + メダル (medalla) Medalla de plata 連覇 renpa 連 (consecutivo) + 覇 (título) Campeonatos consecutivos 1点差 itten-sa 1点 (un punto) + 差 (diferencia) Diferencia de un punto 初出場 hatsu-shutsujō 初 (primera vez) + 出場 (participación) Debut olímpico 主将 shushō 主 (principal) + 将 (líder) Capitán del equipo 表彰式 hyōshō-shiki 表彰 (premiación) + 式 (ceremonia) Ceremonia de premiación 個人戦 kojin-sen 個人 (individual) + 戦 (competencia) Pruebas individuales やったるで yattaru de expresión coloquial kansai “¡Voy con todo!” / “¡Lo voy a lograr!”

©2026 NoticiasNippon