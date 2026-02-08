[orinpikku] primer oro para Japón

Japón hace el 1-2 en el snowboard Big Air

📍Livigno Snow Park | 8 de febrero

La nieve quedó en silencio por un instante. Luego, el rugido del estadio, contenido durante segundos eternos, estalló cuando Kimura Kira aterrizó con limpieza, firmeza y una calma que solo tienen quienes saben que acaban de escribir historia. En el aire, su tabla había dibujado una línea perfecta; en el suelo, Japón encontraba un nuevo motivo para creer.

En la final masculina de snowboard Big Air, cada salto era una apuesta al límite, una conversación directa con el miedo. Kimura no gritó, no celebró de inmediato. Miró el marcador, respiró hondo y, recién entonces, levantó el puño. El oro ya no era una posibilidad: era un hecho. Un premio construido con horas invisibles, caídas silenciosas y mañanas heladas lejos de casa.

Desde las gradas hasta las pantallas en Japón, la emoción fue la misma: orgullo contenido, lágrimas discretas, aplausos que cruzaron fronteras. El Big Air —esa disciplina donde el estilo pesa tanto como la técnica— encontró en Kimura una mezcla exacta de audacia y control, de juventud y madurez competitiva.

El snowboard varonil de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 arrancó con una final cargada de tensión y terminó consagrando a Kimura, quien en su debut olímpico, con apenas 21 años, se colgó la medalla de oro en Big Air tras una actuación que rozó la perfección: sumó 179.50 puntos y selló su victoria en la tercera manga con un espectacular switch backside 1980, calificado con 90.50, el puntaje más alto de la jornada.

Detrás quedó su compatriota Kimata Ryoma, que obtuvo la plata con 171.50 puntos tras no poder superarlo en el salto decisivo, mientras que el campeón defensor chino Su Yiming, favorito al título, debió conformarse con el bronce al cerrar con 168.50 puntos, en una final que confirmó el dominio japonés en el aire y marcó uno de los momentos más emocionantes del inicio olímpico.

Esta medalla no es solo un resultado. Es una señal. A pocos meses de los Juegos de Milano Cortina 2026, el snowboard japonés demuestra que está listo para volar alto cuando más importa. En cada giro, en cada aterrizaje limpio, Kimura dejó claro que el futuro ya llegó… y aterrizó de pie.

🏂 ¿Qué es el Big Air?

El snowboard Big Air es una de las pruebas más espectaculares de los Juegos de Invierno.

Cada atleta se lanza desde una rampa gigante y ejecuta trucos aéreos de alta dificultad: giros múltiples, rotaciones invertidas y agarres técnicos, todo en apenas unos segundos de vuelo.

No gana quien salta más alto, sino quien combina dificultad, ejecución y estilo.

📊 ¿Cómo se evalúa?

Los jueces califican cada salto considerando:

Dificultad del truco (rotaciones, complejidad técnica)

Ejecución en el aire (estabilidad, limpieza)

Aterrizaje (control total, sin apoyar manos ni perder equilibrio)

Estilo (fluidez, confianza, identidad del atleta)

Generalmente se toman los mejores dos saltos del competidor, descartando el más bajo.

🥇 La actuación de Kimura

En la final masculina:

Kimura presentó dos trucos distintos, ambos de alto nivel técnico

Evitó repeticiones, algo clave para sumar más puntos

Sus aterrizajes fueron limpios, sin correcciones visibles

Mostró calma absoluta en un escenario donde muchos fallaron por la presión

Mientras otros favoritos cometieron errores —caídas leves, apoyos con la mano o rotaciones incompletas— Kimura apostó por precisión antes que exceso, una decisión madura que marcó la diferencia.

❄️ Condiciones de la competencia

Frío intenso, con nieve compacta y rápida

Viento leve, pero suficiente para afectar la estabilidad en el aire

Escenario exigente: cualquier error se paga caro

En este contexto, la regularidad fue más valiosa que el riesgo extremo.

🇯🇵 ¿Por qué este oro es importante?

Confirma el gran momento del snowboard japonés

Refuerza la presencia de Japón como potencia en disciplinas freestyle

Envía un mensaje claro rumbo a Milano Cortina 2026: Japón no solo compite, domina.

Otra medalla

En una jornada histórica para Japón en Milano Cortina 2026, la prueba de salto de esquí femenino (normal hill) dejó una alegría temprana: Maruyama Nozomi conquistó la medalla de bronce, convirtiéndose en la primera representante japonesa en subir al podio en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Su salto, marcado por estabilidad, valentía y precisión en la recepción, no solo aseguró un lugar entre las mejores del mundo, sino que encendió la ilusión del equipo japonés desde el inicio de la competencia, enviando un mensaje claro: Japón ya está presente en la lucha por las medallas. 🥉⛷️

