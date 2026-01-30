[mirano korutina gorin] El invierno olímpico entra en casa

Milán–Cortina, en vivo y gratis: los Juegos caben en tu pantalla

📍Tōkyō | 30 de enero

El invierno todavía no termina de asentarse en Europa, pero en Japón la cuenta regresiva ya empezó. A partir del 6 de febrero, la emoción de la Milano-Cortina Olympics llegará sin barreras a millones de pantallas gracias a TVer, el servicio oficial de streaming de las televisoras privadas japonesas. Por primera vez en unos Juegos de Invierno, TVer transmitirá casi todas las competencias de manera gratuita y en solitario, marcando un punto de inflexión en la forma de vivir el olimpismo en Japón.

Antes incluso de que la antorcha ilumine la ceremonia inaugural, la plataforma abrirá una página especial olímpica, donde ya empiezan a desplegarse contenidos pensados no solo para fanáticos, sino también para quienes se asoman por primera vez a disciplinas como el patinaje de velocidad, el curling o el snowboard. La señal en vivo comenzará desde las primeras pruebas que dan inicio oficial al torneo, acompañando el despertar olímpico desde el primer día.

📱 Ver los Juegos, sin importar dónde estés

La apuesta no es improvisada. Durante París 2024, el consumo de contenidos olímpicos en TVer superó los 110 millones de reproducciones, con un crecimiento notable en televisores conectados, además de smartphones y tablets. La experiencia dejó claro algo: el espectador japonés ya no quiere esperar horarios fijos ni depender de una sola pantalla.

En Milán-Cortina, la consigna será clara: ver los Juegos en el tren, en casa o frente al televisor grande del living, sin perderse nada.

🎙️ Explicar para sentir: los Juegos “con guía”

Uno de los ejes más cuidados de esta cobertura es el contenido pedagógico. En la sección especial destaca el programa Mirano korutinaorinpikku kyōgi no mikata「ミラノ・コルティナオリンピック競技のミカタ」, una serie que explica cómo mirar cada deporte: reglas básicas, estrategias, puntos clave y momentos decisivos.

La conducción está a cargo de Nana Takagi, acompañada por figuras que conocen el hielo y la nieve desde dentro, como Arakawa Shizuka, Uemura Ai o Harada Masahiko. No es solo transmisión: es traducción emocional del deporte para el público.

🌅 Cada mañana, un resumen con pulso japonés

Desde el día inaugural, TVer también ofrecerá un programa original diario, enfocado en la actuación de los atletas japoneses y la carrera por las medallas. La conducción y el análisis recaen en Nishioka Takahiro, con experiencia directa narrando Juegos Olímpicos y grandes citas invernales. El formato combinará noticias, contexto y highlights cargados de emoción, pensados para empezar el día con los Juegos como telón de fondo.

🧊 Más allá de la TV abierta

Otra diferencia clave: disciplinas que no tendrán espacio en la televisión tradicional sí podrán verse en vivo por streaming, tanto en dispositivos móviles como en la app de TVer para televisores. Para muchos deportes minoritarios, esto significa visibilidad real; para el espectador, la posibilidad de descubrir nuevas pasiones.

📰 Una forma distinta de vivir el olimpismo

La decisión de TVer no es solo técnica, es cultural. Democratizar el acceso, explicar los deportes y permitir una experiencia flexible refleja cómo Japón está reinterpretando el ritual olímpico en la era digital. Milán-Cortina no será solo un evento lejano en Europa: será una presencia cotidiana, silenciosa y constante, acompañando los trayectos, las mañanas y las noches de invierno.

En esta ocasión, los Juegos no se esperan frente al televisor.

Los Juegos llegan solos, a donde estés.





Términos clave de la noticia

Kanji / Japonés Rōmaji Desglose Significado y contexto 冬季五輪 Tōki Gorin 冬季 (invierno) + 五輪 (cinco anillos = Juegos Olímpicos) Juegos Olímpicos de Invierno. En este caso, los de Milán–Cortina, que se celebran en febrero. ミラノ・コルティナ Mirano Korutina Nombres propios (Milán / Cortina d’Ampezzo) Sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. Representan una edición “dual”, urbana y alpina. 無料配信 Muryō haishin 無料 (gratis) + 配信 (transmisión) Emisión sin costo para el espectador. Punto clave de la estrategia de TVer. 民放公式 Minpō kōshiki 民放 (televisoras privadas) + 公式 (oficial) Indica que TVer es la plataforma oficial conjunta de las cadenas privadas japonesas. ほぼ全競技 Hobo zen kyōgi ほぼ (casi) + 全 (todos) + 競技 (competencias) Expresión usada para indicar cobertura casi total, con excepciones específicas (NHK). 特設ページ Tokusetsu pēji 特設 (especial) + ページ (página) Página creada exclusivamente para el evento olímpico dentro de TVer. ライブ配信 Raibu haishin ライブ (en vivo) + 配信 (transmisión) Emisión en tiempo real de las competencias, clave para seguir eventos no televisados. 追っかけ再生 Okakke saisei 追っかけ (seguir) + 再生 (reproducción) Función que permite ver un evento desde el inicio aunque ya haya comenzado. コネクテッドTV Konekuteddo TV Inglés adaptado Televisores conectados a internet; refleja el cambio de hábitos de consumo audiovisual. オリジナル番組 Orijinaru bangumi オリジナル (original) + 番組 (programa) Contenido exclusivo producido por TVer, no emitido en TV abierta. 競技のミカタ Kyōgi no mikata 競技 (deporte) + 見方 (forma de ver) Serie explicativa: cómo entender reglas, tácticas y puntos clave de cada disciplina. 開会式 Kaikaishiki 開会 (apertura) + 式 (ceremonia) Ceremonia inaugural. En esta edición, la cobertura empieza incluso antes de ella. 日本勢 Nihon-zei 日本 (Japón) + 勢 (delegación/fuerza) Conjunto de atletas japoneses participantes en los Juegos. メダル獲得 Medaru kakutoku メダル (medalla) + 獲得 (obtener) Logro deportivo central del seguimiento informativo diario.

