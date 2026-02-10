Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Mirano korutina gorin

[orinpikku] bronce en patinaje de velocidad

PorNoticiasNippon

Feb 10, 2026 #Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, #medalla de bronce, #Mirano korutina gorin, #Mundo, #Noticias Nippon, #patinaje de velocidad, #Takagi Miho, #オリンピック, #ミラノ・コルティナ五輪, #銀メダル, #銅メダル, #髙木美帆

Del carril interior al podio: Takagi confirma su jerarquía mundial en una final decidida en una sola carrera

 

📍 Milano–Cortina   |  10 de febrero

En el cuarto día de competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026, la japonesa Takagi Miho volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes del patinaje de velocidad mundial. En la prueba femenina de 1000 metros, Takagi registró un tiempo de 1:13.95, ubicándose tercera en la clasificación general y asegurando la medalla de bronce para Japón.

Japón estuvo representado por tres patinadoras en esta exigente prueba de una sola oportunidad.  Yoshida Yukino partió en la octava serie y finalizó con un tiempo de 1:16.11, que la situó en el puesto 16. Más adelante, en la serie 14, Yamada Rio completó una sólida carrera con 1:15.16, logrando el séptimo lugar, el mejor resultado entre las debutantes japonesas en la jornada.

Toda la atención se centró en la última serie, la número 15. Campeona olímpica en esta misma distancia en Pekín 2022, Takagi tomó la salida desde el carril interior. Desde los primeros metros mostró un deslizamiento potente y estable, manteniendo una velocidad constante en las rectas y una técnica precisa en las curvas. Cruzó la meta con autoridad y se confirmó en el tercer puesto, subiendo nuevamente al podio olímpico.

Antes del inicio de los Juegos, Takagi había declarado: “Quiero poner todo de mí en cada batalla que tenga delante”. En el óvalo de Milano–Cortina, esa determinación se tradujo en resultados, reafirmando su estatus como el pilar del equipo japonés y una figura clave del patinaje de velocidad femenino a nivel mundial.

Podio

🥇 Jutta Leerdam – Países Bajos (Récord olímpico )
🥈 Femke Kok – Países Bajos

🥉Takagi Miho – Japón

Términos clave

Kanji

Rōmaji

Desglose

Significado

冬季五輪

tōki gorin

冬季 (invierno) + 五輪 (Juegos Olímpicos)

Juegos Olímpicos de Invierno

ミラノ・コルティナ

Mirano Korutina

Transcripción de Milano–Cortina

Sede de los Juegos Olímpicos 2026

スピードスケート

supīdo sukēto

スピード (velocidad) + スケート(patinaje)

Patinaje de velocidad

女子

joshi

(mujer) + (categoría)

Categoría femenina

1000メートル

sen mētoru

1000 + メートル (metros)

Distancia de 1000 metros

銅メダル

dō medaru

(bronce) + メダル (medalla)

Medalla de bronce

日本代表

Nihon daihyō

日本 (Japón) + 代表(representante)

Selección japonesa

最終組

saishū gumi

最終 (final) + (serie)

Última serie de la competencia

インコース

in kōsu

イン (interior) + コース (carril)

Carril interior

一発勝負

ippatsu shōbu

一発 (un intento) + 勝負 (decisión)

Competencia de una sola oportunidad

 

 

2026 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Mirano korutina gorin

[orinpikku] bronce en salto de esquí

Feb 10, 2026 NoticiasNippon
Mirano korutina gorin

[orinpikku] plata en patinaje por equipos

Feb 9, 2026 NoticiasNippon
Mirano korutina gorin

[orinpikku] Hermandad en competencia

Feb 8, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Mirano korutina gorin

[orinpikku] bronce en salto de esquí

2026-02-10 NoticiasNippon No hay comentarios
Mirano korutina gorin

[orinpikku] bronce en patinaje de velocidad

2026-02-10 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] martes 10 de febrero

2026-02-09 NoticiasNippon No hay comentarios
Crimen

[gaikokujin] La ley no negocia

2026-02-09 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.