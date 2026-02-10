[orinpikku] bronce en patinaje de velocidad

Del carril interior al podio: Takagi confirma su jerarquía mundial en una final decidida en una sola carrera

📍 Milano–Cortina | 10 de febrero

En el cuarto día de competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026, la japonesa Takagi Miho volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes del patinaje de velocidad mundial. En la prueba femenina de 1000 metros, Takagi registró un tiempo de 1:13.95, ubicándose tercera en la clasificación general y asegurando la medalla de bronce para Japón.

Japón estuvo representado por tres patinadoras en esta exigente prueba de una sola oportunidad. Yoshida Yukino partió en la octava serie y finalizó con un tiempo de 1:16.11, que la situó en el puesto 16. Más adelante, en la serie 14, Yamada Rio completó una sólida carrera con 1:15.16, logrando el séptimo lugar, el mejor resultado entre las debutantes japonesas en la jornada.

Toda la atención se centró en la última serie, la número 15. Campeona olímpica en esta misma distancia en Pekín 2022, Takagi tomó la salida desde el carril interior. Desde los primeros metros mostró un deslizamiento potente y estable, manteniendo una velocidad constante en las rectas y una técnica precisa en las curvas. Cruzó la meta con autoridad y se confirmó en el tercer puesto, subiendo nuevamente al podio olímpico.

Antes del inicio de los Juegos, Takagi había declarado: “Quiero poner todo de mí en cada batalla que tenga delante”. En el óvalo de Milano–Cortina, esa determinación se tradujo en resultados, reafirmando su estatus como el pilar del equipo japonés y una figura clave del patinaje de velocidad femenino a nivel mundial.

Podio

🥇 Jutta Leerdam – Países Bajos (Récord olímpico )

🥈 Femke Kok – Países Bajos

🥉Takagi Miho – Japón

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 冬季五輪 tōki gorin 冬季 (invierno) + 五輪 (Juegos Olímpicos) Juegos Olímpicos de Invierno ミラノ・コルティナ Mirano Korutina Transcripción de Milano–Cortina Sede de los Juegos Olímpicos 2026 スピードスケート supīdo sukēto スピード (velocidad) + スケート(patinaje) Patinaje de velocidad 女子 joshi 女 (mujer) + 子 (categoría) Categoría femenina 1000メートル sen mētoru 1000 + メートル (metros) Distancia de 1000 metros 銅メダル dō medaru 銅 (bronce) + メダル (medalla) Medalla de bronce 日本代表 Nihon daihyō 日本 (Japón) + 代表(representante) Selección japonesa 最終組 saishū gumi 最終 (final) + 組 (serie) Última serie de la competencia インコース in kōsu イン (interior) + コース (carril) Carril interior 一発勝負 ippatsu shōbu 一発 (un intento) + 勝負 (decisión) Competencia de una sola oportunidad

