[orinpikku] bronce en salto de esquí

Japón vuelve al podio : Nikaido resiste la presión, clava el telemark y comparte el bronce en una final de altísima tensión

📍Predazzo | 10 de febrero

En una mañana helada en los Alpes italianos, el silencio del Milano–Cortina 2026 Winter Olympics se quebró con un rugido contenido. En el trampolín de Predazzo, el debutante japonés Nikaido Ren , de 24 años, escribió una de las páginas más humanas y emotivas del deporte japonés al conquistar la medalla de bronce en el salto de esquí masculino, prueba de colina normal (HS107). No fue solo un podio: fue una historia de resistencia, familia y fe inquebrantable.

Nikaido voló 101 metros en la primera ronda para colocarse sexto, a apenas 4,5 puntos del líder, en una clasificación comprimida por la tensión. En el segundo salto, bajo una presión asfixiante, respondió con 106,5 metros de pura determinación. Al aterrizar, explotó en un grito liberador y un puño al aire: por unos instantes fue líder provisional. Luego, dos rivales lo superaron, pero el destino tenía preparado un giro especial. Empató en 266,0 puntos con el suizo Deshvanden y ambos compartieron el bronce. La celebración fue inmediata y colectiva: abrazos con sus compatriotas Kobayashi Ryoyu y Nakamura Naoki, símbolos de una generación que compite unida.

“El telemark fue realmente bueno. Todo lo trabajado desde el verano valió la pena”, dijo Nikaido con una sonrisa que mezclaba alivio y orgullo. Reconoció imperfecciones en la apertura de los esquís al despegar, pero subrayó lo esencial: fueron dos saltos dignos de medalla. Kobayashi, campeón olímpico en Beijing 2022, terminó octavo y vio esfumarse la histórica doble corona; Nakamura cerró en el puesto 15. El protagonismo, sin embargo, ya tenía nombre propio.

Detrás del metal hay una biografía que explica el vuelo. Nacido en Ebetsu, Hokkaidō, Ren es hijo de Nikaido Manabu, ex representante japonés en el Mundial de 1991. Fue el padre quien lo llevó, casi a la fuerza, a una jornada de prueba cuando tenía ocho años. “Tenía sueño y hacía frío”, recuerda entre risas. Bastó un pequeño trampolín artesanal de dos metros para que quedara atrapado por la sensación de volar. Años después, el escenario de Predazzo —el mismo donde compitió su padre— cerró el círculo.

Lejos del camino fácil, Nikaido avanzó impulsado por la rebeldía del que no se rinde. Sin ofertas de equipos corporativos, abandonó la universidad para dedicarse al salto; trabajó en empleos temporales, incluso en plantaciones de arroz, para financiar su carrera. Los resultados llegaron de a poco: siete top-10 en Copas del Mundo la temporada pasada, ajustes técnicos clave en el verano y una convicción intacta. “Dejarlo hubiera sido fácil en los momentos duros. No lo hice gracias a quienes me sostuvieron”, confesó con la voz quebrada. El abrazo con su padre, tras asegurar el podio, fue el gesto más elocuente.

En Predazzo, el vuelo de Nikaido Ren no fue solo una parábola perfecta sobre la nieve. Fue la prueba de que, incluso en el deporte de la precisión milimétrica, el corazón también empuja el salto. Japón suma un bronce; él, una vida entera justificada en el aire.

Podio:

🥇🇩🇪 Philipp Raimund – 274.1

🥈🇵🇱 Kacper Tomasiak – 270.7

🥉🇯🇵 Nikaido Ren – 266.0

🥉🇨🇭 Gregor Deschwander – 266.0

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado y contexto 冬季五輪 Tōki Gorin 冬季 (invierno) + 五輪(Juegos Olímpicos) Juegos Olímpicos de Invierno. Evento multideportivo que se celebra cada cuatro años. ノルディックスキー Norudikku sukī 外来語 (nórdico + esquí) Disciplina que incluye salto de esquí, fondo y combinada nórdica. ジャンプ Janpu 外来語 (jump) Salto de esquí; prueba donde se evalúan distancia y estilo. 男子個人 Danshi kojin 男子 (masculino) + 個人 (individual) Categoría masculina individual de la prueba. ノーマルヒル Nōmaru hiru 外来語 (normal hill) Colina normal; trampolín de tamaño medio. ヒルサイズ Hiru saizu 外来語 (hill size) Tamaño oficial del trampolín; en esta prueba HS107 (107 m). 飛距離 Hikyori 飛 (volar) + 距離(distancia) Distancia alcanzada en el salto; factor clave de puntuación. 得点 Tokuten 得 (obtener) + 点(puntos) Puntuación total que combina distancia y estilo. 銅メダル Dō medaru 銅 (bronce) + メダル(medalla) Tercer lugar en la competencia olímpica. 同率 Dōritsu 同 (igual) + 率(tasa/resultado) Empate en puntuación final; permite medallas compartidas. テレマーク Terumāku 外来語 (Telemark) Técnica de aterrizaje que suma puntos por estilo. 助走 Josō 助 (ayuda) + 走(correr) Carrera previa al despegue; clave para la potencia del salto. 踏み切り Fumikiri 踏 (pisar) + 切り(corte) Momento exacto del despegue desde la rampa. 反骨心 Hankotsushin 反 (oponerse) + 骨(hueso) + 心 (espíritu) Espíritu de rebeldía y perseverancia ante la adversidad. 初出場 Hatsu shutsujō 初 (primero) + 出場(participar) Debut olímpico del atleta. 世界選手権 Sekai senshuken 世界 (mundo) + 選手権 (campeonato) Campeonato Mundial; antecedente clave en la carrera del saltador.

