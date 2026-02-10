[orinpikku] oro en snowboard big air

Murase Kokomo cumple su promesa y logra la primera medalla dorada femenina de Japón en snowboard big air

📍Milano- Cortina | 10 de febrero

En la madrugada del martes (hora de Japón), la final femenina de snowboard big air de los Juegos Olímpicos de Milano–Cortina dejó una imagen histórica para el deporte japonés. La snowboarder Kokomo Murase, de 21 años, logró el oro olímpico, cumpliendo el sueño que se le había escapado en Pekín 2022, donde obtuvo el bronce.

Murase avanzó a la final como segunda clasificada y desde el inicio mostró determinación. En su primer intento firmó 89,75 puntos, colocándose en lo más alto de la tabla. El segundo salto, con 72 puntos, la relegó provisionalmente al segundo lugar, aumentando la tensión de cara al desenlace. Todo quedó en manos del tercer y último intento. Bajo la presión del oro, Murase apostó por una ejecución ambiciosa y precisa que le valió 89,25 puntos, suficientes para regresar al liderato definitivo.

Tras el aterrizaje, la emoción fue inmediata. Consciente del alto puntaje, levantó el brazo derecho y miró al cielo, con lágrimas en los ojos. Nadie logró superarla después. El oro, largamente esperado, era suyo.

Después de la clasificación, Murase había sido clara sobre su objetivo: volver a Japón con una medalla de oro y una sonrisa. Ya como campeona olímpica, confesó que la alegría era casi irreal y que había decidido desde antes atacar con todo en los tres saltos. Sobre la medalla, explicó que su peso era distinto al del bronce: un peso que representa todos los años de esfuerzo y sacrificio acumulados.

El triunfo tuvo además un valor histórico. Se trató del primer oro olímpico para Japón en snowboard big air femenino, un logro que Murase atribuyó también al impulso colectivo del equipo japonés, especialmente tras los éxitos obtenidos por los competidores masculinos.

En la misma prueba, las otras representantes japonesas tuvieron actuaciones destacadas: Momo Suzuki finalizó en sexto lugar, Mari Fukada fue novena y Reira Iwabuchi terminó undécima. Sin embargo, la jornada quedó marcada por la imagen de Murase sosteniendo una medalla de oro que simboliza, más que una victoria, la culminación de un largo camino.

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español 五輪 gorin 五 (cinco) + 輪 (anillos) Juegos Olímpicos スノーボード sunōbōdo Préstamo del inglés “snowboard” Snowboard 女子 joshi 女 (mujer) + 子 (hija / persona joven) Categoría femenina ビッグエア biggu ea Préstamo del inglés “big air” Modalidad de snowboard con saltos de gran altura 決勝 kesshō 決 (decidir) + 勝 (victoria) Final 金メダル kin medaru 金 (oro) + メダル (medalla) Medalla de oro 予選 yosen 予 (previo) + 選 (selección) Clasificación / ronda previa 得点 tokuten 得 (obtener) + 点 (puntos) Puntaje 初 hatsu Inicial / primero Primer logro o debut 悲願 higan 悲 (dolor) + 願 (deseo) Sueño largamente esperado 有言実行 yūgen jikkō 有言 (decirlo) + 実行 (hacerlo) Cumplir lo que se promete

2026 NoticiasNippon