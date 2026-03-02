[yakyū] flexibilizan normas sobre fotos y videos

El torneo mundial adopta reglas del béisbol profesional para permitir publicaciones en redes

📍Tokyo | 2 de marzo

En un giro que celebra la era digital y la pasión de los aficionados, los organizadores del World Baseball Classic (WBC)anunciaron este 2 de marzo que relajarán las restricciones sobre la publicación de fotos y videos tomadas por los asistentes en los estadios japoneses. La medida aplicará para los juegos de la fase de grupos C que se disputan en el Tokyo Dome y también para los partidos de preparación en el Kyocera Dome Osaka.

Originalmente, el reglamento de entradas prohibía la difusión de “cualquier fotografía o video” captado durante el evento. Sin embargo, ante críticas de aficionados y el precedente del béisbol profesional japonés, los organizadores decidieron aplicar las normas vigentes de la Nippon Professional Baseball (NPB).

📱 ¿Qué cambia exactamente?

Desde la temporada pasada, la NPB había introducido límites estrictos a la publicación de contenido en redes sociales, lo que generó polémica entre fanáticos y creadores digitales. En septiembre, tras múltiples quejas, la liga flexibilizó las reglas.

Bajo el nuevo esquema que ahora adoptará el WBC en Japón:

✅ Fotos: pueden publicarse libremente en redes sociales.

🎥 Videos: pueden difundirse bajo ciertas condiciones, como límites de duración y sin afectar derechos de transmisión oficiales.

🚫 Se mantiene la prohibición de transmisiones completas o reproducción comercial del juego.

La decisión reconoce una realidad evidente: el béisbol moderno también se juega en Instagram, X y TikTok.

🌎 Datos clave del WBC 2026 – Grupo C en Japón

📍 Sede

Tokyo Dome (Tokio) – Fase de grupos C

Partidos de preparación: Kyocera Dome Osaka

🗓️ Fechas del Grupo C

Primera ronda: 5 al 10 de marzo de 2026

Partidos de fortalecimiento (exhibición): 2 y 3 de marzo en Osaka

🏟️ Equipos del Grupo C

🇯🇵 Japón

🇦🇺 Australia

🇨🇿 República Checa

🇨🇳 China

🇰🇷 Corea del Sur

📺 Transmisión en Japón

Televisión terrestre y satelital a través de cadenas como TV Asahi y TBS Television (según calendario de partidos).

Plataformas digitales oficiales del torneo con derechos internacionales.

En América Latina, la transmisión suele estar disponible mediante cadenas deportivas regionales y plataformas de streaming con derechos MLB/WBC.

🎤 Contexto: un torneo que mueve multitudes

El World Baseball Classic es el campeonato mundial de selecciones organizado con respaldo de MLB y federaciones internacionales. Japón es uno de los grandes protagonistas históricos y actual campeón defensor tras su épica victoria en 2023.

El Tokyo Dome, con capacidad cercana a 55.000 espectadores, volverá a vibrar con figuras internacionales y un público que no solo anima… ahora también podrá compartir el momento.

📚 Marco terminológico clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado contextual ワールド・ベースボール・クラシック Wārudo Bēsubōru Kurashikku Transliteración de “World Baseball Classic” Clásico Mundial de Béisbol (torneo internacional de selecciones) 写真投稿 shashin tōkō 写真 (foto) + 投稿 (publicación) Publicación de fotografías en redes sociales 動画投稿 dōga tōkō 動画 (video) + 投稿 (publicación) Publicación o difusión de videos 投稿規制 tōkō kisei 投稿 (publicación) + 規制 (restricción) Regulación o limitación sobre publicaciones 規程 kitei Norma / reglamento formal Marco normativo que rige conducta en estadios 緩和 kanwa Suavizar / flexibilizar Reducción de restricciones previas 入場者 nyūjōsha 入場 (entrada) + 者 (persona) Espectadores que ingresan al estadio 1次リーグ ichiji rīgu 1次 (primera fase) + リーグ (liga/grupo) Fase inicial de grupos 主催者 shusai-sha 主催 (organizar) + 者 (quien lo hace) Organizadores del evento 強化試合 kyōka shiai 強化 (fortalecimiento/preparación) + 試合 (partido) Partido amistoso de preparación SNS投稿 esu-enu-esu tōkō SNS (red social) + 投稿 (publicar) Publicación en redes sociales 放映権 hōeiken 放映 (transmisión) + 権 (derecho) Derechos oficiales de transmisión

