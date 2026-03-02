[yakyū] flexibilizan normas sobre fotos y videos

El torneo mundial adopta reglas del béisbol profesional para permitir publicaciones en redes
📍Tokyo | 2 de marzo
En un giro que celebra la era digital y la pasión de los aficionados, los organizadores del World Baseball Classic (WBC)anunciaron este 2 de marzo que relajarán las restricciones sobre la publicación de fotos y videos tomadas por los asistentes en los estadios japoneses. La medida aplicará para los juegos de la fase de grupos C que se disputan en el Tokyo Dome y también para los partidos de preparación en el Kyocera Dome Osaka.
Originalmente, el reglamento de entradas prohibía la difusión de “cualquier fotografía o video” captado durante el evento. Sin embargo, ante críticas de aficionados y el precedente del béisbol profesional japonés, los organizadores decidieron aplicar las normas vigentes de la Nippon Professional Baseball (NPB).
📱 ¿Qué cambia exactamente?
Desde la temporada pasada, la NPB había introducido límites estrictos a la publicación de contenido en redes sociales, lo que generó polémica entre fanáticos y creadores digitales. En septiembre, tras múltiples quejas, la liga flexibilizó las reglas.
Bajo el nuevo esquema que ahora adoptará el WBC en Japón:
-
✅ Fotos: pueden publicarse libremente en redes sociales.
-
🎥 Videos: pueden difundirse bajo ciertas condiciones, como límites de duración y sin afectar derechos de transmisión oficiales.
-
🚫 Se mantiene la prohibición de transmisiones completas o reproducción comercial del juego.
La decisión reconoce una realidad evidente: el béisbol moderno también se juega en Instagram, X y TikTok.
🌎 Datos clave del WBC 2026 – Grupo C en Japón
📍 Sede
-
Tokyo Dome (Tokio) – Fase de grupos C
-
Partidos de preparación: Kyocera Dome Osaka
🗓️ Fechas del Grupo C
-
Primera ronda: 5 al 10 de marzo de 2026
-
Partidos de fortalecimiento (exhibición): 2 y 3 de marzo en Osaka
🏟️ Equipos del Grupo C
-
🇯🇵 Japón
-
🇦🇺 Australia
-
🇨🇿 República Checa
-
🇨🇳 China
-
🇰🇷 Corea del Sur
📺 Transmisión en Japón
-
Televisión terrestre y satelital a través de cadenas como TV Asahi y TBS Television (según calendario de partidos).
-
Plataformas digitales oficiales del torneo con derechos internacionales.
En América Latina, la transmisión suele estar disponible mediante cadenas deportivas regionales y plataformas de streaming con derechos MLB/WBC.
🎤 Contexto: un torneo que mueve multitudes
El World Baseball Classic es el campeonato mundial de selecciones organizado con respaldo de MLB y federaciones internacionales. Japón es uno de los grandes protagonistas históricos y actual campeón defensor tras su épica victoria en 2023.
El Tokyo Dome, con capacidad cercana a 55.000 espectadores, volverá a vibrar con figuras internacionales y un público que no solo anima… ahora también podrá compartir el momento.
📚 Marco terminológico clave de la noticia
|Kanji
|Rōmaji
|Desglose
|Significado contextual
|ワールド・ベースボール・クラシック
|Wārudo Bēsubōru Kurashikku
|Transliteración de “World Baseball Classic”
|Clásico Mundial de Béisbol (torneo internacional de selecciones)
|写真投稿
|shashin tōkō
|写真 (foto) + 投稿 (publicación)
|Publicación de fotografías en redes sociales
|動画投稿
|dōga tōkō
|動画 (video) + 投稿 (publicación)
|Publicación o difusión de videos
|投稿規制
|tōkō kisei
|投稿 (publicación) + 規制 (restricción)
|Regulación o limitación sobre publicaciones
|規程
|kitei
|Norma / reglamento formal
|Marco normativo que rige conducta en estadios
|緩和
|kanwa
|Suavizar / flexibilizar
|Reducción de restricciones previas
|入場者
|nyūjōsha
|入場 (entrada) + 者 (persona)
|Espectadores que ingresan al estadio
|1次リーグ
|ichiji rīgu
|1次 (primera fase) + リーグ (liga/grupo)
|Fase inicial de grupos
|主催者
|shusai-sha
|主催 (organizar) + 者 (quien lo hace)
|Organizadores del evento
|強化試合
|kyōka shiai
|強化 (fortalecimiento/preparación) + 試合 (partido)
|Partido amistoso de preparación
|SNS投稿
|esu-enu-esu tōkō
|SNS (red social) + 投稿 (publicar)
|Publicación en redes sociales
|放映権
|hōeiken
|放映 (transmisión) + 権 (derecho)
|Derechos oficiales de transmisión
