[gaikokujin kankōkyaku]  Japón enfrenta un rebote turístico

Cifras récord en febrero, pero China sigue siendo un desafío

📍Tōkyō | 18 de marzo

El número de turistas extranjeros que visitaron Japón en febrero alcanzó un récord histórico, superando los 3.46 millones de visitantes, lo que representa un aumento del 6.4% respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento ha sido impulsado por un repunte en la demanda de viajes en las regiones de Asia Oriental, particularmente debido a la coincidencia del Año Nuevo Lunar, que este año se celebró a mediados de febrero, a diferencia de enero en 2025.

Según los datos proporcionados por la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO), la cifra de 3,466,700 turistas internacionales en febrero es la más alta registrada en este mes. Este aumento ha sido especialmente notable en mercados como Corea del Sur, donde más de un millón de personas viajaron a Japón, y en Taiwán, donde también se alcanzaron cifras récord para el mes. Además, países como Estados Unidos y Canadá, junto con varias naciones de Europa y el sudeste asiático, también han experimentado un aumento en las visitas a Japón.

Sin embargo, a pesar de este crecimiento, se ha observado una disminución significativa de turistas provenientes de China. El número de visitantes chinos a Japón en febrero cayó más de un 45% en comparación con el mismo mes del año anterior, debido en parte a las restricciones de viaje aún vigentes en ese país, a pesar de que el resto de Asia y otras regiones han mostrado una notable recuperación en el sector turístico.

Este fenómeno es un reflejo del cambio de patrones en los viajes internacionales, con un claro crecimiento en los flujos desde mercados asiáticos como Corea, Taiwán y países del sudeste asiático, mientras que China, históricamente uno de los principales emisores de turistas a Japón, se ve afectada por la situación política y sanitaria interna.

A nivel estratégico, Japón sigue implementando su Cuarto Plan Básico de Promoción del Turismo, que busca impulsar el turismo sostenible, aumentar el gasto en viajes y promover la visita a áreas fuera de las grandes ciudades. Con este enfoque, el gobierno japonés continúa adaptando sus políticas para atraer visitantes de una variedad de mercados y regiones, a medida que sigue evolucionando la situación post-pandemia.

Gráfico comparativo: Aumento de turistas por región y caída de visitantes chinos

3,466,700 visitantes internacionales en febrero de 2026 (6.4% más que en 2025)

Los mercados más fuertes: Corea, Taiwán, Estados Unidos, y Europa Occidental

Disminución significativa de turistas desde China (caída del 45%)

Tendencia de mercados emergentes

Sudeste asiático: crecimiento en Singapur, Filipinas, Indonesia

Europa: aumento notable de visitantes de países como Francia, Alemania, y Reino Unido

Conclusión

Japón sigue consolidándose como un destino atractivo, especialmente para los viajeros de Asia Oriental y el sudeste asiático, mientras que los esfuerzos para recuperar el turismo de China continúan siendo un desafío. La industria turística del país sigue apostando por la diversificación de sus mercados emisores y la promoción de destinos fuera de las grandes ciudades.

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