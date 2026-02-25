Japón retoma el crecimiento en grandes almacenes

📍Tōkyō | 25 de febrero

En un enero atravesado por fricciones diplomáticas y una atmósfera internacional más fría de lo habitual, la Asociación de Grandes Almacenes de Japón (日本百貨店協会) encendió las alertas este 25 de febrero al confirmar lo que muchos en el sector ya temían: el turismo de compras ya no sostiene el ritmo de las vitrinas japonesas. En medio de pasillos elegantes y escaparates brillantes, el silencio en las secciones “Tax Free” comenzó a sentirse más pesado que cualquier campaña de invierno.

La cifra golpea con claridad: 501 mil millones de yenes en ventas libres de impuestos (免税売上高), lo que equivale a una contracción del –19,1% interanual. No se trata de un tropiezo aislado, sino del tercer mes consecutivo en terreno negativo, una señal que transforma la preocupación en tendencia. Detrás del número hay menos bolsas de marca saliendo por las puertas automáticas, menos idiomas extranjeros mezclándose con el japonés, menos dinamismo en las plantas dedicadas al lujo internacional.

El factor central señalado por el informe es la marcada reducción de visitantes chinos, tras el llamado de la Cancillería de Pekín en noviembre a restringir viajes hacia Japón. Ese giro diplomático tuvo eco directo en las cajas registradoras. Lo que antes era un flujo constante de consumo extranjero hoy es una corriente debilitada que obliga al comercio japonés a mirar hacia adentro, apoyándose cada vez más en el comprador nacional para sostener su estabilidad en un invierno que no solo fue climático, sino también económico.

📉 El turismo chino se frena y arrastra el “inbound”

En enero, el número total de visitantes extranjeros que acudieron a grandes almacenes fue de 468 mil personas, una caída del 21% interanual, también por tercer mes consecutivo.

El impacto más visible vino desde China:

📌 −40% en número de visitantes chinos

📌 −30% en ventas atribuibles a ese segmento

La advertencia de viaje emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino continúa pesando sobre el flujo turístico.

Durante la conferencia de prensa, el director ejecutivo de la asociación, Yoshiharu Nishisaka, reconoció que la debilidad del inbound “se mantiene de forma persistente”.

🏬 Pero el consumo interno sorprende

Sin embargo, el panorama no es completamente negativo.

Mientras el consumo turístico retrocede, el gasto doméstico mostró fortaleza. Las ventas totales de los grandes almacenes alcanzaron 4,915 billones de yenes, un incremento del 2,3% interanual, marcando el primer crecimiento en dos meses.

El gasto de clientes japoneses aumentó un 5,5%, impulsado en parte por la estabilidad del mercado bursátil.

📈 El efecto Nikkei: riqueza percibida y consumo

El índice bursátil japonés, el Nikkei 225, se ha mantenido en la franja de los 50.000 puntos, reforzando la llamada “sensación de riqueza” (wealth effect).

Cuando los mercados financieros se mantienen fuertes, los hogares con activos financieros tienden a elevar su consumo, especialmente en bienes de lujo, moda y productos premium, categorías clave en los grandes almacenes.

🔎 Lectura estructural

Este episodio refleja una dualidad clara en la economía japonesa:

Segmento Resultado Enero Tendencia Ventas libres de impuestos −19,1% 3 meses consecutivos de caída Visitantes extranjeros −21% 3 meses consecutivos de caída Ventas totales +2,3% Recuperación Ventas clientes domésticos +5,5% Sólido crecimiento

Japón enfrenta así una fase donde el consumo interno amortigua el retroceso del turismo chino, pero deja abierta una pregunta estratégica:

¿Puede el mercado doméstico sostener el crecimiento si el flujo inbound continúa debilitándose?

En un país donde el turismo extranjero ha sido motor clave tras la pandemia, la evolución de las relaciones sino-japonesas será determinante para el comercio minorista en los próximos meses.

La temporada de primavera y el inicio del año fiscal serán la próxima prueba. Japón vuelve a caminar sobre una línea fina entre diplomacia, mercados financieros y vitrinas comerciales.

Síntesis del reporte

🏬 Japón: Ventas de grandes almacenes – Enero 2026

📌 1️⃣ Panorama nacional

En enero de 2026, las ventas totales de los grandes almacenes en Japón alcanzaron aproximadamente:

💴 491.589 millones de yenes (unos 4,9 billones de yenes)

Esto representa un:

📈 +2,3% respecto a enero de 2025

Es el primer crecimiento en dos meses.

Además:

El número de clientes aumentó 1,6%

El mercado nacional (clientes residentes en Japón) creció 5,5%

Pero las ventas a turistas extranjeros (inbound, libre de impuestos) cayeron –19,1%

🌏 2️⃣ ¿Qué pasó con los turistas?

Las ventas libres de impuestos bajaron fuerte por:

Cambio en el calendario del Año Nuevo Lunar

Menos vuelos desde China

Menor flujo turístico

Resultado:

Ventas inbound: –19,1%

Número de compradores extranjeros: –21%

Participación del turismo en ventas totales: solo 10,2%

👉 Es decir, el mercado interno sostuvo el crecimiento.

🏙 3️⃣ Resultados por regiones

🔟 Las 10 grandes ciudades

Crecieron +2,9%

Destacan:

Yokohama +8,0%

Nagoya +7,9%

Kobe +7,6%

Osaka +3,5%

Tokio +2,0%

Pero:

Sapporo –9,3% (caída fuerte)

📍 Otras regiones fuera de grandes ciudades

Resultado general: –0,1%

Algunas zonas siguen débiles, especialmente Tohoku y Chubu.

👉 El crecimiento está concentrado en grandes áreas urbanas.

👗 4️⃣ Resultados por tipo de producto

🔥 Lo que más creció

💎 Arte, joyería y metales preciosos: +17,7%

👜 Artículos varios (雑貨): +8,9%

🍫 Dulces (especialmente por San Valentín): +9,3%

🍱 Alimentos en general: +3,2%

👉 El lujo sigue muy fuerte.

📉 Lo que cayó

👔 Ropa masculina: –3,1%

👚 Ropa infantil: –3,5%

🏠 Productos del hogar: –3,5%

🥩 Alimentos frescos: –1,2% (¡22 meses seguidos cayendo!)

🎟 Vales/regalos comerciales: –9,1% (23 meses consecutivos en baja)

🗼 5️⃣ Caso específico: Tokio

Ventas en Tokio:

💴 145.685 millones de yenes

📈 +2,0% interanual

En Tokio:

Ropa femenina fuerte (+3,6%)

Joyería y lujo muy fuerte (+16,3%)

Dulces +11,8%

Restaurantes dentro de almacenes +3,1%

Pero servicios generales –16,1%

👉 Tokio crece, pero menos que otras ciudades como Nagoya o Yokohama.

🌦 6️⃣ Factores que influyeron

Enero tuvo clima frío irregular

29,6 días de operación (igual que el año anterior)

Buen desempeño de campañas de Año Nuevo y San Valentín

Algunas marcas aplicaron subidas de precio, lo que impulsó compras anticipadas

🎯 Conclusión general

✅ Japón volvió a terreno positivo

✅ El consumo interno está sosteniendo el mercado

⚠ El turismo extranjero todavía no se recupera

🔥 El lujo y los dulces impulsan el crecimiento

📉 Ropa masculina y alimentos frescos siguen débiles





📌 Cuadro de términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español 全国百貨店売上高概況 Zenkoku Hyakkaten Uriagedaka Gaikyō 全国 (nacional) + 百貨店 (grandes almacenes) + 売上高 (ventas totales) + 概況 (resumen general) Panorama nacional de ventas de grandes almacenes 前年同月比 Zennen Dōgetsu Hi 前年 (año anterior) + 同月 (mismo mes) + 比 (comparación) Comparación con el mismo mes del año anterior 増減率 Zōgen-ritsu 増 (aumento) + 減 (disminución) + 率 (tasa) Tasa de crecimiento o caída インバウンド Inbaundo Adaptación de “inbound” Turismo extranjero que compra en Japón 免税売上 Menzei Uriage 免税 (libre de impuestos) + 売上 (ventas) Ventas libres de impuestos (a turistas) 国内市場 Kokunai Shijō 国内 (mercado interno) + 市場 (mercado) Mercado doméstico japonés 10都市 Jū Toshi 10 (diez) + 都市 (ciudades) Las 10 principales ciudades 地方 Chihō Región / provincia Zonas fuera de grandes áreas metropolitanas 美術・宝飾・貴金属 Bijutsu / Hōshoku / Kikinzoku Arte + joyería + metales preciosos Sector lujo de alto valor 身のまわり品 Mi no Mawarihin 身 (cuerpo) + まわり (alrededor) + 品 (artículos) Accesorios personales 衣料品 Iryōhin 衣料 (ropa) + 品 (productos) Productos textiles / ropa 生鮮食品 Seisen Shokuhin 生鮮 (fresco) + 食品 (alimentos) Alimentos frescos 菓子 Kashi Dulces Confitería 惣菜 Sōzai Platos preparados Comida lista 商品券 Shōhinken 商品 (producto) + 券 (vale) Vale o cupón de regalo 店舗面積 Tenpo Menseki 店舗 (tienda) + 面積 (superficie) Superficie total de tiendas 営業日数 Eigyō Nissū 営業 (operación comercial) + 日数 (número de días) Días de operación

