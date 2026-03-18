[kinenbi] tenji burokku no hi

Cómo los puntos de guía en Japón transformaron la movilidad de personas con discapacidad visual a nivel global

📍Tokyo | 18 de marzo

Cada 18 de marzo se celebra el Tenji burokku no hi – 点字ブロックの日(día del bloque de braille) en el archipiélago nipón.

¿Qué es?

El bloque de braille, también conocido como bloque guía para personas con discapacidad visual, es una especie de baldosa amarilla con relieves o líneas que se coloca en las calles y estaciones.

Su propósito es ayudar a las personas ciegas o con baja visión a caminar de manera segura y orientarse en los espacios públicos.

Los relieves que tienen estas baldosas se pueden sentir con el bastón blanco o con los pies, indicando:

La dirección a seguir (líneas rectas).

(líneas rectas). Puntos de precaución (relieves en forma de puntos, como antes de un cruce o escaleras).

¿Por qué se celebra el 18 de marzo?

Esta fecha fue establecida en 2010 por la Asociación de Personas con Discapacidad Visual de la Prefectura de Okayama, con el deseo de recordar la importancia de estos bloques y seguir promoviendo su seguridad y expansión.

Se eligió el 18 de marzo porque ese día, en el año 1967, se colocaron por primera vez en el mundo estos bloques en el cruce Haraojima, cerca de la Escuela de Ciegos de Okayama, en la ciudad de Okayama.

¿Qué pasó en 1967?

En ese entonces, la escuela para personas ciegas estaba justo frente a una avenida muy transitada, la actual Ruta Nacional 250 (antes Ruta 2).

(antes Ruta 2). Muchos estudiantes ciegos cruzaban por ese lugar, y era peligroso.

Por eso, se colocaron 230 bloques de braille en el cruce peatonal como una forma de ayudarles a cruzar con más seguridad.

como una forma de ayudarles a cruzar con más seguridad. Esta idea innovadora fue pionera en el mundo y poco a poco se extendió por todo Japón y luego a otros países.

¿Qué hay en ese lugar hoy?

En ese cruce de Okayama, ahora se pueden ver varias cosas que recuerdan este importante invento:

Una placa conmemorativa que dice: «Lugar de nacimiento del bloque de braille».

que dice: «Lugar de nacimiento del bloque de braille». Un muestrario de cómo eran los primeros bloques .

. Una piedra explicativa con la historia de la creación del bloque de braille .

. Y una placa sobre la acera que marca el «primer lugar en el mundo donde se colocó».

🌟 ¿Por qué es importante esta fecha?

El Día del Bloque de Braille nos recuerda que la accesibilidad es un derecho de todos y que pequeñas acciones, como colocar estas baldosas, pueden cambiar la vida de muchas personas.

Gracias a esta idea que nació en Japón, hoy en día es común ver estas guías en estaciones de tren, aceras, aeropuertos y edificios públicos de todo el mundo, ayudando a que las personas con discapacidad visual se muevan con más autonomía y seguridad.

🌟 ¿Quién inventó el bloque de braille?

El creador de esta gran idea fue un japonés llamado Miyake Seiichi (三宅 精一), un ingeniero de la ciudad de Okayama.

En 1965, Miyake usó su propio dinero para desarrollar estos bloques porque tenía un amigo que estaba perdiendo la vista y quería ayudarlo a caminar seguro por la ciudad.

¿Cómo eran los primeros bloques?

Los primeros modelos eran de concreto y tenían pequeñas protuberancias redondas (los puntitos que conocemos hoy).

y tenían (los puntitos que conocemos hoy). La idea era que una persona ciega pudiera detectar esos relieves con su bastón o al pisarlos .

. Miyake pensó en dos tipos: Bloques de puntos: para advertir «aquí hay un peligro» como escaleras, cruces o el final de un andén. Bloques de líneas: para señalar «sigue derecho por aquí».



🟨 ¿Cómo funcionan técnicamente los bloques de braille?

Los bloques de braille funcionan como una guía táctil, pensada para que las personas con discapacidad visual los sientan con el bastón o los pies y así puedan orientarse en la calle.

Existen dos tipos principales:

1️⃣ Bloque de Alerta (puntos)

Son los que tienen relieves en forma de puntos o bolitas .

. Indican: «¡Atención! Hay peligro o un cambio importante» como: Un cruce peatonal Escaleras El final de una acera Andenes del tren o metro

como: La persona sabe que debe parar y revisar el entorno.

2️⃣ Bloque de Dirección (líneas)

Tienen líneas en relieve y paralelas .

. Indican el camino correcto para avanzar en línea recta .

. La persona puede seguir esa línea con su bastón o sintiendo la textura al caminar.

⚙️ Materiales y diseño

Generalmente son de color amarillo porque contrasta con el suelo y también ayuda a las personas con baja visión.

porque y también ayuda a las personas con baja visión. Están hechos de: Concreto Goma Resinas plásticas Cerámica (en interiores)



🦯 ¿Por qué son importantes?

Permiten a las personas ciegas ubicarse y moverse con más libertad .

. Son parte fundamental de la accesibilidad universal .

. Aumentan la seguridad en las ciudades.

📈 ¿Cómo se expandió la idea por Japón y el mundo?

Después de colocar los primeros bloques en el cruce de Haraojima, Okayama en 1967, la idea empezó a llamar la atención porque realmente ayudaba a las personas ciegas a caminar solas y seguras.

🔹 ¿Qué ayudó a su expansión?

En 1970 , durante la Expo Mundial de Osaka , Japón presentó estos bloques como un invento que promovía la accesibilidad.

, durante la , Japón presentó estos bloques como un invento que promovía la accesibilidad. Esto hizo que muchas personas de otros países los conocieran y se interesaran en aplicarlos en sus ciudades.

Japón, al ver el impacto positivo, comenzó a instalarlos en estaciones de tren, calles y edificios públicos.

Con el paso de los años, esta innovación de Miyake se volvió un estándar mundial en las ciudades modernas.

🌍 Hoy en día…

Gracias a la visión y generosidad de Miyake Seiichi:

Millones de personas ciegas o con baja visión en todo el mundo pueden moverse con más autonomía y seguridad.

pueden moverse con más autonomía y seguridad. Los bloques de braille están presentes en más de 30 países , incluidos España, México, Brasil, Estados Unidos, Francia y muchos más.

, incluidos y muchos más. Incluso la ONU y otras organizaciones los reconocen como una parte esencial de la accesibilidad urbana.

Los bloques de braille son mucho más que simples baldosas:

Representan el esfuerzo de una persona común como Miyake Seiichi, que pensó en el bienestar de los demás .

. Nos recuerdan que la accesibilidad es un derecho y que las ciudades deben ser seguras y cómodas para todos.

Gracias a su invento, millones de personas en el mundo pueden caminar con más confianza cada día.

❤️ Dato humano y reflexivo

Miyake no buscaba fama ni dinero. Simplemente quiso ayudar a su amigo y a quienes enfrentan desafíos visuales. Su invento cambió el mundo y nos enseña cómo una pequeña acción por el bienestar de otros puede tener un gran impacto global.

En Japón, cada 18 de marzo no solo se celebra este invento, sino también el espíritu de solidaridad, empatía y respeto por la diversidad.

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