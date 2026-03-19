[kinenbi]   Myūjikku no hi

Millones de canciones, un solo clic: el streaming domina el mercado en Japón

📍Tōkyō | 19 de marzo

Cada 19 de marzo, Japón conmemora el “Día de la Música” (ミュージックの日), una fecha que, más allá del juego de palabras “mi (3) – jiku (19)”, encierra una reflexión profunda sobre el presente y el futuro de la industria musical. Esta efeméride fue establecida en 1991 por el sindicato de músicos 日本音楽家ユニオン, con sede en Tokio.

El objetivo es claro: visibilizar a los músicos que trabajan en escenarios como clubes y salas en vivo, promover el valor de la música en directo y generar conciencia sobre las condiciones laborales y culturales que rodean a los artistas en Japón. En torno a esta fecha, se organizan conciertos y eventos en todo el país, devolviendo el protagonismo a quienes crean la música desde el escenario.

📉 El declive del CD: el fin de una era

Durante décadas, el CD fue el símbolo del consumo musical en Japón.

Sin embargo, los datos revelan un cambio contundente:

📀 1998 (pico): ~457 millones de CDs producidos

📀 2016: ~159 millones → menos de la mitad

El auge de internet y los teléfonos móviles transformó los hábitos de consumo.

Especialmente entre los jóvenes, el gasto se desplazó desde la compra de música hacia servicios digitales y comunicación móvil.

A esto se sumaron factores clave:

Expansión de descargas digitales

Piratería en internet

Fracaso de nuevos formatos físicos

El resultado: una caída estructural del modelo tradicional.

📱 La revolución del streaming: acceso ilimitado

A partir de la década de 2020, el consumo musical entró en una nueva fase:

la era del streaming y la suscripción.

Hoy, con un pago mensual, los usuarios pueden acceder a millones de canciones desde su smartphone. Plataformas como YouTube han transformado la música en un contenido audiovisual, donde no solo se escucha, sino que también se ve y se comparte.

Este cambio redefinió completamente el concepto de “propiedad”:

ya no se compra música, se accede a ella.

🎤 El valor de lo “en vivo” en tiempos digitales

En medio de esta transformación, el mensaje del “Día de la Música” cobra más relevancia que nunca.

Porque si bien la tecnología ha democratizado el acceso, también ha debilitado la conexión directa entre artista y público en términos económicos y humanos.

La música en vivo —irrepetible, imperfecta, emocional— se convierte así en el último bastión de autenticidad.

Un espacio donde el arte deja de ser algoritmo y vuelve a ser experiencia compartida.

🧭 En pocas palabras

Japón no enfrenta una crisis de música, sino una transformación de su valor.

Del CD al streaming, del objeto al servicio.

Pero en ese tránsito, surge una pregunta clave:

👉 ¿Cómo se sostiene a quienes crean la música en un sistema donde todo parece estar disponible “gratis” o por una tarifa mínima?

El “Día de la Música” no es solo una celebración.

Es también un recordatorio:

🎶 Sin músicos, no hay música.

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