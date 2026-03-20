[kōtsūjiko] amanecer fatal en Mie

Investigación en curso tras el fatal accidente en el túnel Noto

📍Tokyo | 20 de marzo

En la madrugada del viernes, un trágico accidente sacudió a la prefectura de Mie, en Japón. A las 2:20 a.m., en el túnel Noto de la autopista Shin-Meishin, se produjo un siniestro fatal que involucró cuatro vehículos, dejando un saldo devastador de cinco vidas perdidas. El fuego desatado por el choque consumió rápidamente los vehículos, y aunque los bomberos lucharon incansablemente para sofocar las llamas, el daño ya estaba hecho.

El caos en la carretera: un accidente fatal

El choque ocurrió cuando un camión de gran tamaño, junto con dos autos, se vio atrapado en una congestión de tráfico provocada por trabajos de construcción en la zona. El impacto fue devastador. El camión, de gran tamaño, colisionó violentamente contra los vehículos detenidos, causando un incendio que consumió las unidades involucradas. La oscuridad de la madrugada sólo fue rota por el resplandor del fuego y el sonido de las sirenas de los bomberos.

Una vida rota y el arresto de un conductor

Mizutani Mizutoyo, de 54 años, fue arrestada tras el accidente. Ella es el conductora del camión involucrado y reside en Akitakata, Hiroshima. La policía la detuvo bajo la sospecha de haber causado la muerte por conducción imprudente. Mizutani, al ser interrogado, reconoció los cargos que se le imputan, aunque las circunstancias exactas del incidente aún están siendo investigadas.

Las sospechas sobre la causa del desastre

La congestión en el túnel, producto de los trabajos de construcción, parece haber sido el catalizador del desastre. Según la policía, Mizutani no pudo frenar a tiempo y terminó impactando contra los vehículos detenidos. Las investigaciones continúan para esclarecer si hubo otros factores que contribuyeron al trágico accidente. Mientras tanto, las autoridades intentan reunir todos los elementos para dar una respuesta a las familias de las víctimas.

La devastación humana: cinco vidas perdidas

Cinco personas perdieron la vida en este fatal accidente. Entre ellas, se encontraban tanto conductores como pasajeros, todos atrapados en el caos de la colisión y el fuego. La comunidad está conmocionada por la magnitud de la tragedia. Las familias de las víctimas atraviesan un dolor inmenso, mientras la sociedad japonesa se une en su dolor colectivo.

Impacto en el tráfico: la autopista cerrada

Como resultado del accidente, una parte significativa de la autopista Shin-Meishin ha sido cerrada al tráfico, lo que ha generado serias dificultades en la circulación. Las autoridades continúan trabajando para despejar la zona y restaurar la normalidad, pero el impacto del accidente no solo ha sido humano, sino también logístico, afectando la movilidad en una de las arterias más importantes de la región.

ACTUALIZACIÓN (15:33 horas)

La policía informó que el número de víctimas mortales ascendió a seis, incluyendo tres niños. Inicialmente, los bomberos reportaron cinco muertes, pero posteriormente se confirmaron más víctimas. Los fallecidos incluyen a un adulto no identificado y tres niños que viajaban en un vehículo, así como a un hombre y una mujer adultos en otro automóvil. Las autoridades están trabajando para identificar a las personas fallecidas.

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