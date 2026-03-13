[enyō]  Del aroma de batatas al fuego

Camión de “yaki-imo” inspirado en Gekkō Kamen irrumpe en llamas en pleno centro de Kumamoto

📍Tōkyō | 13 de marzo

Una escena digna de una película de acción sorprendió la noche del 12 de marzo en el corazón de Kumamoto, cuando un conocido camión de venta ambulante de yaki-imo (batatas asadas) terminó completamente calcinado tras dirigirse en llamas hasta una estación de bomberos. El vehículo, famoso en la ciudad por su llamativa decoración inspirada en el héroe clásico japonés Gekkō Kamen, comenzó a incendiarse mientras circulaba por el centro urbano cerca de la Kumamoto Station, generando múltiples llamadas de emergencia de ciudadanos que reportaban “un camión ardiendo que seguía avanzando por la carretera”.

Testigos captaron imágenes impactantes: fragmentos de fuego esparcidos sobre el asfalto y adornos del vehículo desprendiéndose mientras el conductor tocaba la bocina para alertar a los demás conductores. Según relatos de quienes grabaron la escena, incluso algunos muñecos decorativos del camión —parte del peculiar estilo del vendedor— cayeron al pavimento envueltos en llamas mientras el vehículo continuaba su marcha.

El conductor, un hombre de unos 70 años, tomó una decisión desesperada pero efectiva: condujo el camión directamente hasta el recinto del Kumamoto City Fire Department West Fire Station para pedir ayuda inmediata. Allí, los bomberos iniciaron las labores de extinción y lograron controlar el incendio aproximadamente una hora después.

Aunque la caja trasera del camión —donde se preparaban las batatas utilizando leña— quedó prácticamente reducida a su armazón metálico, la cabina del conductor conservó parte de su forma original. Afortunadamente no se registraron heridos ni daños a otros vehículos o edificios, evitando que el incidente se convirtiera en una tragedia mayor en una zona concurrida de la ciudad.

Las autoridades policiales y los bomberos investigan ahora las circunstancias exactas del incendio. La principal hipótesis apunta al área de cocción del camión, donde el vendedor utilizaba fuego de leña para preparar el popular ishiyaki-imo, un clásico del invierno japonés.

Lo que comenzó como una noche cualquiera en las calles de Kumamoto terminó convirtiéndose en una escena surrealista: un camión en llamas, inspirado en un héroe enmascarado de la cultura popular, corriendo hacia los bomberos para salvarse del fuego. 🚒🔥

📊 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose del término Significado en español 炎上 enjō 炎 (llama) + 上 (subir/propagarse) Incendiarse, quedar envuelto en llamas 消防署 shōbōsho 消防 (bomberos / extinción de fuego) + 署 (estación / oficina) Estación de bomberos 火事 kaji 火 (fuego) + 事 (evento / incidente) Incendio 移動販売 idō hanbai 移動 (movimiento / desplazarse) + 販売 (venta) Venta ambulante o comercio móvil 焼き芋 yaki-imo 焼き (asado) + 芋 (batata / camote) Batata asada, comida callejera típica de invierno 石焼き芋 ishiyaki-imo 石 (piedra) + 焼き (asado) + 芋(batata) Batata asada sobre piedras calientes 出火 shukka 出 (salir / originarse) + 火 (fuego) Inicio de un incendio 消火 shōka 消 (extinguir) + 火 (fuego) Extinción del fuego 通報 tsūhō 通 (comunicar) + 報 (informar) Aviso o reporte a la policía o bomberos 全焼 zenshō 全 (total) + 焼 (quemar) Totalmente destruido por el fuego 運転手 untenshu 運転 (conducir) + 手 (persona) Conductor 月光仮面 Gekkō Kamen 月光 (luz de luna) + 仮面 (máscara) Héroe clásico japonés “Máscara de la Luz de la Luna”

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