Kyushu vuelve a moverse en la madrugada

📍 Tōkyō | 21 de marzo

En la quietud de la madrugada japonesa, cuando la mayoría de los hogares descansaban, un leve movimiento telúrico se hizo sentir en el suroeste del país. A las 00:29 horas de este sábado, la Agencia Meteorológica de Japón confirmó la ocurrencia de un sismo con epicentro en la región de Amakusa-Ashikita, en la prefectura de Kumamoto.

El temblor, con una magnitud estimada de 3.4 y una profundidad superficial de aproximadamente 10 kilómetros, se percibió principalmente en la ciudad de Minamata, donde se registró una intensidad máxima de shindo san ( 震度3 ). Este nivel, aunque claramente perceptible en interiores, no representa peligro estructural significativo, pero sí recuerda la constante actividad sísmica del archipiélago japonés.

Afortunadamente, las autoridades descartaron de inmediato cualquier riesgo de tsunami, lo que contribuyó a mantener la calma entre la población. Sin embargo, el evento volvió a poner en evidencia la sensibilidad geológica de la región de Kyushu, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

📍 Regiones afectadas y percepción del sismo

El movimiento fue sentido con distinta intensidad en varias localidades:

震度3 (nivel 3): Kumamoto: Minamata (水俣市)

震度2 (nivel 2): Kumamoto: Kamiamakusa, Ashikita, Tsunagi, Kuma Kagoshima: Nagashima

震度1 (nivel 1): Amplias zonas de Kumamoto (Yatsushiro, Hitoyoshi, Amakusa) Varias ciudades del norte de Kagoshima (Izumi, Satsumasendai, Isa, entre otras)



Aunque no se reportaron daños ni heridos, este tipo de sismos nocturnos suele generar inquietud entre los residentes, especialmente en comunidades que aún conservan la memoria de eventos mayores ocurridos en años anteriores en Kyushu.

🧭 Contexto sísmico

La región donde se registró el sismo —Amakusa y Ashikita, en la prefectura de Kumamoto (Kyushu)— no es una zona aislada en términos geológicos. Forma parte de uno de los entornos sísmicos más activos del suroeste de Japón, donde confluyen múltiples factores tectónicos que explican este tipo de movimientos frecuentes, aunque generalmente de baja magnitud.

🔎 1. Ubicación tectónica: zona de transición activa

Kyushu se encuentra en una zona de interacción entre placas tectónicas, principalmente la placa de Filipinas que se subduce bajo la placa euroasiática (o Amur). Este proceso genera:

Acumulación constante de energía bajo la corteza

Liberaciones periódicas en forma de sismos

Actividad sísmica tanto superficial como intermedia

En el caso específico de Amakusa-Ashikita, los sismos suelen ser poco profundos (como el de 10 km), lo que los hace más perceptibles aunque no necesariamente peligrosos.

🌋 2. Influencia volcánica: el entorno del Monte Aso

La prefectura de Kumamoto alberga el famoso Monte Aso, uno de los volcanes activos más grandes de Japón. Aunque el epicentro no está directamente sobre el cráter, la región está influenciada por:

Actividad magmática subterránea

Sistemas de fallas asociadas al vulcanismo

Micro-sismicidad constante

Esto crea un entorno geológicamente “dinámico”, donde pequeños sismos son relativamente comunes.

⚠️ 3. Antecedente clave: terremotos de Kumamoto 2016

La región aún guarda memoria reciente del gran terremoto de Kumamoto de 2016, que dejó:

Magnitud 7.0 (serie de sismos)

Daños severos en infraestructura

Activación de fallas como la Falla de Futagawa–Hinagu

Desde entonces, los expertos consideran que el área sigue en una fase de reajuste tectónico, lo que explica la recurrencia de sismos menores como el ocurrido el 21 de marzo.

📊 4. Tipo de sismos en la zona

En Amakusa–Ashikita predominan:

✅ Sismos superficiales (0–20 km)

✅ Magnitudes bajas a moderadas (M3–M5)

✅ Intensidades locales perceptibles (震度1–3)

❌ Baja probabilidad inmediata de tsunami (salvo eventos mayores en el mar)

🧭 5. ¿Es una zona peligrosa?

👉 No es una zona “de alto riesgo constante”, pero sí:

Es una región sísmicamente activa

Registra movimientos frecuentes pero pequeños

Está bien monitoreada por la Agencia Meteorológica de Japón

En términos prácticos:

➡️ Lo ocurrido es normal dentro del comportamiento geológico japonés

➡️ Pero siempre sirve como recordatorio de preparación

🧠 En pocas palabras

Este tipo de sismos, discretos pero constantes, son parte del “latido invisible” del archipiélago japonés. En regiones como Kumamoto, la tierra no solo se mueve: respira, se ajusta y libera tensión, recordando a sus habitantes que vivir en Japón es convivir con la naturaleza en su estado más dinámico.

De interés…

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



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