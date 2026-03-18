Intensidad sísmica 3 se registra en la costa de Kumamoto

📍 Tōkyō | 18 de marzo

En las primeras horas de la madrugada, cuando la mayoría de la población aún descansaba, un sismo de magnitud moderada sacudió la región de Amakusa–Ashikita, en la prefectura de Kumamoto. Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), el movimiento telúrico ocurrió a las 04:44 a.m., con una magnitud estimada de M3.4 y una profundidad superficial de aproximadamente 10 kilómetros, lo que explica por qué fue claramente perceptible en zonas cercanas.

El temblor alcanzó una intensidad máxima de 震度3 (shindo 3), considerada lo suficientemente fuerte como para despertar a algunas personas o hacer vibrar objetos dentro de viviendas, aunque sin provocar daños estructurales. Las localidades más afectadas fueron Minamata (水俣市) y Tsunagi (津奈木町), donde los residentes reportaron sacudidas breves pero definidas.

En otras áreas de Kumamoto, así como en partes del norte de Kagoshima, el sismo se sintió con menor intensidad (震度1〜2), confirmando la dispersión regional del fenómeno, típica de los movimientos superficiales en Kyushu.

Las autoridades fueron claras:

👉 No hay riesgo de tsunami, descartando cualquier amenaza costera tras el evento.

Este tipo de sismos, aunque leves, forman parte de la actividad sísmica habitual del archipiélago japonés, especialmente en zonas como Kyushu, donde convergen varias placas tectónicas. La rápida notificación y precisión de los datos reflejan una vez más la eficiencia del sistema de monitoreo sísmico japonés.

🧭 Claves del sismo

🗞️ Lectura humana

Un recordatorio más de que en Japón, incluso los movimientos más pequeños no pasan desapercibidos. Aunque no dejó daños, el sismo reaviva esa sensación constante de convivencia con la tierra en movimiento. Para muchos residentes, especialmente extranjeros, estos eventos siguen siendo una experiencia que mezcla sorpresa y respeto por la naturaleza.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



©2026 NoticiasNippon