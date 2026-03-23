[ kanzeihōihan ] denuncian a extranjero por contrabando

Incautación récord de 250 monedas falsas del 60.º Aniversario del Emperador Showa

📍Tōkyō | 23 de marzo

La Aduana de Tokio presentó una denuncia formal ante la fiscalía contra un ciudadano chino de 36 años, bajo la sospecha de violar la Ley de Aduanas al intentar introducir ilegalmente en el país 250 monedas de plata falsificadas, conmemorativas del 60.º aniversario del reinado del Emperador Showa.

Detalles del hallazgo

Según el informe de las autoridades aduaneras, el sospechoso, identificado como Xue Zhiwei, de ocupación ejecutivo de empresa, habría intentado importar las piezas desde China en abril del año pasado.

El método utilizado para el contrabando destaca por su meticulosidad:

Distribución: 250 monedas falsas de 10,000 yenes.

Ocultamiento: Las piezas estaban agrupadas en rollos de 50 unidades, envueltas en papel y escondidas dentro de cajas que contenían ropa y alimentos .

Envío: Se realizaron dos intentos de ingreso mediante el servicio de correo internacional.

Un precedente legal en Japón

Xue ya ha sido detenido y procesado previamente por el delito de uso de moneda falsificada. Sin embargo, este caso marca un hito administrativo y judicial: es la primera vez en todo Japón que se presenta una denuncia por violación a la Ley de Aduanas relacionada específicamente con las monedas de plata de 10,000 yenes del 60.º aniversario de la era Showa.

Estado de la investigación: Hasta el momento, el sospechoso se ha acogido a su derecho de guardar silencio, según informaron fuentes cercanas a la investigación.

Contexto de la pieza original

La moneda auténtica de 10,000 yenes, emitida originalmente en 1986, es una pieza de colección fabricada en plata pura que sigue manteniendo su valor nominal y legal. La entrada masiva de estas réplicas representaba un riesgo significativo para la integridad del mercado numismático y el sistema financiero local.

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