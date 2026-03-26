Explosión sakura 2026: 27 ciudades ya en floración en menos de 10 días

📍Tokyo | 26 de marzo

La primavera japonesa avanza con paso firme y emotivo. Este jueves 26 de marzo de 2026, el observatorio meteorológico de Osaka anunció oficialmente la floración de los cerezos Somei Yoshino en el Parque del Castillo de Osaka (西の丸庭園), marcando un momento esperado por miles de residentes y visitantes. El dato no es menor: la apertura se produce un día antes del promedio histórico y también un día antes que en 2025, confirmando una tendencia de adelanto impulsada por temperaturas ligeramente más elevadas.

Este anuncio no solo simboliza el inicio del hanami en Kansai, sino también el avance visible de la llamada “línea del sakura” (桜前線 / sakura zensen), ese fenómeno casi poético que cada año recorre Japón de sur a norte, conectando regiones a través de la misma emoción colectiva: el florecimiento efímero.

🌸 Gifu alcanza el “mankai” (plena floración)

Mientras Osaka inicia su ciclo, la prefectura de Gifu se convierte en protagonista nacional. En la ribera del río Shimizu (清水川堤), las autoridades confirmaron el mankai (満開), es decir, la plena floración, alcanzando su punto máximo 7 días antes del promedio y 5 días antes que el año pasado.

Este adelanto no solo es estadísticamente significativo, sino también simbólico: Gifu se consolida como uno de los epicentros tempranos del sakura en 2026, junto con Kofu, que ya había alcanzado el mankai días atrás en un evento histórico —el más temprano desde 1999.

📊 Expansión nacional del sakura

El florecimiento comenzó el 16 de marzo en Kochi, Gifu y Kofu, y en apenas diez días ya se ha expandido a 27 localidades, incluyendo grandes ciudades como Tokio, Kioto, Hiroshima y Fukuoka.

✔️ Zonas con floración (27):

Kochi, Gifu, Yamanashi, Nagoya, Tokio, Hiroshima, Shizuoka, Saga, Maebashi, Yokohama, Kumamoto, Kioto, Kumagaya, Utsunomiya, Miyazaki, Nara, Matsuyama, Wakayama, Mie, Oita, Shimonoseki, Fukuoka, Takamatsu, Mito, Choshi, Okayama, Osaka

✔️ Zonas con plena floración (2):

Kofu, Gifu

La progresión ha sido constante gracias a una combinación de días soleados intermitentes y temperaturas templadas, generando condiciones ideales para el desarrollo acelerado de los brotes.

🌡️ Pronóstico: “explosión de floración” en camino

Los expertos anticipan que esta semana continuará con temperaturas entre normales y superiores al promedio, lo que provocará una auténtica “oleada de floración” en el este y oeste de Japón.

📍 Fechas clave estimadas de mankai:

Nagoya: 27 de marzo

Tokio: 28 de marzo

Osaka: 1 de abril

En paralelo, el fenómeno se desplazará hacia el norte:

🌸 Tohoku: inicio en abril (sur)

inicio en abril (sur) 🌸 Hokkaido: llegada de la línea a finales de abril, con floración hasta mayo

🗾 Un Japón conectado por la flor efímera

El sakura no es solo un evento botánico: es un ritual cultural profundamente arraigado, que marca el inicio del año fiscal, el ingreso escolar y el renacer emocional tras el invierno. Cada brote es también una cuenta regresiva: tras la floración, el mankai llega en 7 a 10 días, seguido de la inevitable caída de pétalos.

En 2026, todo apunta a una temporada más temprana y dinámica, donde la naturaleza parece adelantarse al calendario, recordando —como cada año— la belleza de lo efímero.

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