Fiebre de primavera: Este fin de semana comienza la temporada alta de Hanami en el centro de Japón

📍Tokyo | 25 de marzo

El «frente de los cerezos» (sakura zensen) continúa su firme avance por el archipiélago japonés. Hasta las 17:00 horas de hoy, las estaciones meteorológicas locales han confirmado oficialmente el inicio de la floración del Somei Yoshino en cuatro nuevas ubicaciones, consolidando lo que ya se denomina como la «fiebre de primavera».

Reporte de floración y plena floración (25 de marzo)

El día de hoy, las ciudades de Takamatsu, Mito, Choshi y Okayama se unieron a la lista de localidades que han visto abrir sus primeros pétalos. En todos los casos, el fenómeno se ha adelantado respecto a los registros históricos:

Localidad Punto de Observación Comparativa (Año Promedio) Comparativa (2025) Takamatsu Parque Ritsurin 2 días antes 1 día antes Mito Observatorio Local 5 días antes 2 días antes Choshi Myoken-cho 5 días antes 2 días antes Okayama Jardín Korakuen 3 días antes 3 días antes

Con estos anuncios, el número total de puntos con floración iniciada asciende a 26, desde que el pasado 16 de marzo Gifu, Kochi y Kofu dieran el pistoletazo de salida.

Kofu alcanza la «plena floración» en tiempo récord

Mientras gran parte del país observa los primeros brotes, la ciudad de Kofu (Yamanashi) ya se viste completamente de rosa. Ayer, 24 de marzo, se anunció oficialmente que los cerezos en Kofu han alcanzado el estado de mankai (plena floración).

Dato destacado: Kofu se ha convertido en la primera ciudad de la nación en alcanzar la plena floración este año, adelantándose 9 días al promedio habitual. Es la primera vez en 27 años (desde 1999) que esta localidad lidera el ranking nacional de plenitud.

Pronóstico: Un estallido de color inminente

Debido a las temperaturas previstas para esta semana, que se mantendrán entre normales y superiores a la media, el crecimiento de los capullos se acelerará significativamente en el oeste y este de Japón.

Honshu y Shikoku: Se espera una «ola de plena floración» a partir de este fin de semana. En Tokio , se estima que el punto máximo llegará el 28 de marzo , mientras que en Osaka será el 1 de abril .

Kyushu: A diferencia del resto del país, el crecimiento muestra cierta irregularidad, por lo que la floración y el apogeo podrían retrasarse ligeramente respecto al promedio.

Norte de Japón (Tohoku y Hokkaido): El frente cruzará el estrecho de Tsugaru a finales de abril. En Hokkaido, se espera que las flores abran sus pétalos a principios de mayo.

Calendario de Plena Floración (Mankai) en Sitios Emblemáticos

Parque de Kochi (Kochi): 27 de marzo

Parque Ueno Onshi (Tokio): 28 de marzo

Castillo de Kumamoto (Kumamoto): 30 de marzo

Arashiyama (Kioto): 31 de marzo

Parque Hirosaki (Aomori): 18 de abril

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos y turistas estar atentos a los cambios meteorológicos, ya que la temporada de este año promete ser breve pero intensa debido al ascenso de las temperaturas.

En síntesis

Anexo

©2026 NoticiasNippon